Giske: Nekter for å ha signert «Stans Velferdsprofitørene»

– Dette er det eneste tilfellet vi har hatt hvor noen sier at det har vært teknisk feil. Våre teknikere hevder at det ikke er mulig at vi har fått svar uten at noen har trykket på den unike lenken, sier Linn Herning, leder i kampanjen.

Selskapet Reform Act som står for den tekniske utførelsen, sier at ingen fra teamet jobbet den aktuelle dagen, og at ingen derfor var inne i databasen hvor det kunne ha blitt gjort feil.

Giske er den eneste av de 329 stortingskandidatene som har svart og som i etterkant påstår at han er utsatt for politisk sabotasje eller teknisk feil.

Det er aksjonsgruppen «Stans Velferdsprofitørene» som har bedt alle stortingskandidatene svare Ja eller Nei til profittfri velferd.

På hjemmesiden definerer den partipolitisk uavhengige aksjonen seg slik:

«Vi ønsker velferd uten profitt – der skattepengene våre til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt. Disse velferdstjenestene bør drives av offentlige og ideelle aktører, ikke av aktører med kommersielle motiv for sin virksomhet».

Per i dag har 274 kandidater svart ja, 55 har svart nei, og 435 har ikke svart kampanjen.

Kolberg signerer fortsatt

Ifølge kampanjens logg trykket noen «Ja» på lenken til Giske fredag 4. august. Aftenposten skrev fredag 11. august at både Giske og Aps leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg, hadde signert den kontroversielle kampanjen. Partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik har ikke signert.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Under partilederdebatten i Arendal mandag 14. august ble Kolbergs uttalelser om «velferdsprofitørene» angrepet av flere partiledere. Dagen etter sendte Giske følgende e-post til kampanjen:

«Jeg står oppført som tilsluttet kampanjen. Det er jeg ikke, og jeg ber om at dette endres. Jeg ber også om informasjon om hvorfor jeg er blitt satt opp som tilsluttet.

Vennlig hilsen Trond Giske»

Kampanjeleder Herning sier at de har hatt en del tilfeller hvor folk ikke ønsker å svare fordi de ikke aksepterer problemstillingen. Det er også et par som har trykket feil, og som har bedt om at det ble rettet opp.

– Men ingen andre hevder ikke å ha trykket i det hele tatt, sier Herning som sammen med den svenske operatøren Reform Act har gått nøye gjennom loggen for å finne ut hva som har skjedd.

Unik lenke til hver kandidat

– Er det teknisk mulig å registrere feil svar?

– Det er vanskelig for oss å si. Vi kan ikke kontrollere e-postene til Giske. Det kan være noen som har trykket feil, og noen kan har vært inne på hans e-post. Vi respekterer hans ønske om endre status til «Har ikke svart».

– Hvorfor tok han kontakt dagen etter partilederdebatten?

– Det er vanskelig for meg å si.

– Absolutt ingen andre enn Trond Giske hevder å være utsatt for teknisk krøll?

– Nei, ikke på denne måten her, sier Herning.

Loggen fra Reform Act viser at Giske fikk 11 e-poster med anmodning om svar, den siste 4. august. Senere samme dag ble det registrert «Ja» fra Giske.

Selskapet har ikke lagret IP-adressen fra avsenderen, men sier dette om gjennomføringen:

– En unik lenke genereres til hver kandidat og kobles til e-posten til kandidaten. Det eneste stedet hvor lenken kan deles eller videresendes er via e-postene sendt til hans konto, og i tilfelle av noen med tilgang til hans konto eller PC.

– Det faktum at hans svar ble registrert bare timer etter å ha mottatt påminnelsen indikerer, men beviser ikke, at det sannsynligvis var lenken i den sist mottatte e-posten som ble klikket, skriver Paul Ferris, kampanjestrateg i Reform Act.

Gjennom sin rådgiver Bård Flaarønning vil ikke Giske overfor Aftenposten svare på om han støtter kampanjen eller ikke.

«Trond Giske skriver av prinsipp ikke under på opprop, og heller dette», opplyser Flaarønning.