Ny sjokkmåling fra NRK - nå er Høyre større enn Arbeiderpartiet

TROMSØ/OSLO (Aftenposten): Ap går tilbake 4,6 prosent sammenlignet med Norstats måling for NRK for én uke siden. Høyre er med sine 25,7 prosent dermed største parti.

Målingen som ble publisert på Dagsrevyen gir et knapt borgerlig flertall med 85 mandater, mot 84 mandater til rødgrønn side dersom man inkluderer MDG.

– Dette er altfor lave tall, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

– Vi skal ende denne valgkampen 11. september med å vise at Arbeiderpartiet fortsatt er det største partiet. Da må vi gjøre oss velgernes tillit fortjent, fortsetter Støre.

Møtes til duell tirsdag kveld

Tirsdag kveld klokken 21.30 møtes Ap-leder Jonas Gahr Støre og Erna Solberg til statsministerduell på NRK.

Med kveldens ferske meningsmåling i ryggen har Støre et verst tenkelig utgangspunkt.

Ap har vært størst siden august 2013

Nettstedet Poll of Polls har samlet resultatene fra alle nasjonale meningsmålinger tilbake til 1.1.2008.

Deres tall viser at sist Høyre var større enn Arbeiderpartiet på snittet av målinger en måned, var i august 2013 - altså like før Erna Solberg tok over som statsminister.

Høyre var største parti på meningsmålingene i deler av 2012 og hele 2013 frem til månedsskiftet august/september. Etter dette har Ap vært størst.

Støre leder fortsatt på snittet av målinger

På snittet av meningsmålinger hittil i august - før NRK-målingen er regnet inn - ligger Ap på 28,6 prosent.

Dette er 5 prosentpoeng mer enn Høyre.

Men også snittet av meningsmålinger fanger opp en klar nedgang for Arbeiderpartiet de siste månedene:

På snittet av meningsmålinger for august er det fortsatt rødgrønt flertall, dersom man regner inn MDGs mandater. Samlet får disse partiene 87 mandater, mot 82 til de fire partiene som står bak dagens regjeringsalternativ.

Intern debatt i Ap om strategien

De svake målingene for Arbeiderpartiet den siste tiden har ført til intern debatt om årets valgkampstrategi. Flere Ap-politikere Aftenposten har snakket med, mener det var en tabbe å gå til valg på et løfte om å øke skattene med inntil 15 milliarder kroner.

Tidligere Ap-statsråd Karita Bekkemellem sier i et intervju med Aftenposten at partiet mangler en stor reform og ikke har truffet med sin krisebeskrivelse av Norge.

– For mange har tatt seieren på forskudd, mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Støre har selv sagt til Aftenposten at det ikke er aktuelt å endre strategien, og at man vil fortsette videre valgkamp videre i samme spor:

– Arbeide enda hardere. Det er grepet. Vi ser at mange av dem som stemte på oss i 2013, sitter på gjerdet. Den viktigste oppgaven nå er å få vekket dem, komme i kontakt med dem og få fortalt at mye står på spill, sa Støre torsdag om hva som er hans oppskrift for valgseier.

Solberg favoritt som statsminister

NRK publiserte også en fersk statsministermåling tirsdag kveld. Her er Erna Solberg klar favoritt med 46,8 prosent mot 36,8 prosent til Støre.

Flere statsministermålinger har vist samme tendens den siste tiden blant annet målingen Aftenposten publiserte lørdag.