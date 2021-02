Siv Jensen går av som partileder i Frp: – Håper Sylvi Listhaug velges som ny leder

Leder Siv Jensen i Fremskrittspartiet går av. Nå ber hun partiet velge Sylvi Listhaug som hennes etterfølger.

Leder Siv Jensen i Frp går av. Det varslet hun på en pressekonferanse torsdag ettermiddag. Foto: Olav Olsen

Siv Jensen gir seg som Frp-leder og tar ikke gjenvalg til Stortinget. Det meldte hun på en pressekonferanse torsdag ettermiddag. Hun sitter på Stortinget frem til oktober.

– Dette overrasker nok mange. Valget har ikke vært lett, sier Jensen på pressekonferansen.

Siden Frp gikk ut av regjeringen i fjor har partiet slitt kraftig på målingene. De siste ukene har de ligget på rundt 7 prosent. Jensen har kalt resultatene «skikkelig ræva dårlig» overfor VG.

– De dårlige målingene er ikke årsakene til at jeg går av, sier hun.

Jensen ønsker mer tid til familie og nærmeste venner, forklarer hun. Avgjørelsen har hun kvernet på lenge, legger hun til.

– Dette handler ikke om å velge mellom politikk og familien, men om meg. Jeg trenger å gjøre noe annet. Jeg trenger mer tid til meg selv. Jeg må få brukt arbeidskapasitet min og engasjementet mitt på noe annet enn det jeg har holdt på med de siste 24 årene.

Hun aner ikke hva hun skal gjøre når hun er ferdig i Frp, forteller hun.

Vil ha Listhaug som ny leder

Partiet må velge ny leder på landsmøtet i mai.

Jensen håper på nåværende nestleder Sylvi Listhaug som ny leder og Ketil Solvik-Olsen som ny første nestleder, forteller Jensen.

– Listhaug er en dame med bein i nesen, og er ikke konfliktsky. Hun brenner for de svakeste i samfunnet, familie og barns oppvekstvilkår. Men også for et levedyktig næringsliv, sier Jensen.

– Utpeker du selv nye ledere for å unngå intern strid i partiet?

– Jeg peker på de to fordi jeg mener det er det beste for partiet. De gir bredde og stabilitet. Men jeg er ydmyk for at det ikke er jeg som bestemmer dette. Jeg har gitt et råd.

– Hvilken forfatning etterlater du partiet i?

– Et parti som er i ferd med å finne tilbake til seg selv etter lang tid i regjering.

På spørsmål om hun mener Frp også i fremtiden bør inngå i en borgerlig regjering, svarer Jensen:

– Det er nok ingen i Frp som ønsker at vi skal støtte en sosialistisk støttet statsminister. Så skal vi komme tilbake til mange av de spørsmålene etter at strategimøte på landsstyremøte neste uke.

– Riktig å forlate regjeringen

Jensen trekker frem en rekke politiske seire i sin avskjedstale.

– Jeg er stolt det vi har fått til i og utenfor regjering. Vi har redusert skatter og avgifter. Vi har bygget veier. Vi har fjernet forbud, påbud og reguleringer. Vi har bygget ut eldreomsorgen. Vi har styrket politiet. Vi har levert tidenes strengeste asyl- og innvandringspolitikk. Vi har styrket økonomien til tusenvis av pensjonister.

– Det var riktig å forlate regjeringen for et drøyt år siden. Men det tar tid å gjenvinne troverdighet overfor velgerne på primærpolitikk. Nettopp derfor skal vi være stolt over all primærpolitikken vi har levert, og som blir stående etter oss, Jensen.

Erna Solberg: En av de viktigste de siste tiårene

«Siv har vært en av de viktigste politikerne i Norge de siste tiårene. Gjennom modige valg og sterk gjennomføringsevne har hun preget det politiske landskapet,» sier Erna Solberg.

Hun har lagt ut en kommentar til Jensens overraskende avgang på Facebook. Der sier hun at hun vil savne henne i norsk politikk når hun til høsten forlater politikken.

«Siv og jeg har delt oppturer og nedturer både politisk og på andre områder gjennom mange år. Vi har vært enige i mange saker, men også uenige om mye. Hun har alltid kjempet hardt for det hun tror på. Hun har vært en tøff forhandler. Kreativ og kunnskapsrik, og en dyktig leder. Ikke minst har hun alltid vært til å stole på,» skriver hun.

Hun mener Jensen også har fått stort gjennomslag for Frps politikk. Hun viser til at Frp i regjering har «sikret en enklere hverdag for folk flest, lavere skatter og avgifter, bedre vilkår for bedrifter og verdiskaping samt en strammere innvandringspolitikk.»

Overtok etter Hagen i 2006

Jensen har vært leder av Fremskrittspartiet siden 2006. Hun overtok partiet etter Carl I. Hagen, som mange omtalte som en slags «partieier». Jensen var den første kvinnen i Frps ledertrøye. Før hun ble leder hadde hun blant annet vært nestleder i Frp.

Fakta Over 30 år i politikken Meldte seg inn i Fremskrittspartiets ungdom i 1988. I 1992 ble hun valgt inn i styret i Oslo Frp for første gang. Hun satt i bystyret i 1995–99. Ble første gang valgt inn på Stortinget i 1997. Har hatt fast plass siden den gang, men har sittet i regjering fra 2013 til 2020. Hun ble valgt til leder i Frp i 2006. Hun overtok etter Carl I. Hagen. Vis mer

Det var knyttet stor spenning til hvorvidt Jensen ville klare å løftet Frp til samme nivå som Hagen hadde klart. Det gjorde hun. Frp gjorde sitt beste valg noensinne i 2009. Med Jensen i ledervervet fikk Frp 22,9 prosent oppslutning.

Finansminister fra 2013- 2020

Jensen kom inn på Stortinget i 1997 og gikk da rett inn i Stortingets finanskomité. Allerede fra 2001 fikk hun det prestisjetunge vervet som leder av denne komiteen.

Erfaringene fra dette arbeidet kom godt med da hun i 2013 ble finansminister i Erna Solbergs regjering. Hun styrte Finansdepartementet frem til januar i fjor, da Frp valgte å forlate regjeringen.

– Jeg tok Frp inn i regjering, og nå tar jeg Frp ut av regjering. Det er det eneste riktige å gjøre, sa hun da hun for et drøyt år siden mente det var best for partiet å gå i opposisjon.

Den utløsende årsaken var at regjeringen ville hjelpe hjem en IS-siktet kvinne. Men bakgrunnen var misnøye med regjeringens samlede politikk. Mange i Frp var misfornøyd med regjeringens profil etter at først Venstre og så KrF gikk inn i regjeringen.

Intriger og sexskandaler

I sin tid som partileder har Jensen fått en rekke vanskelige interne saker i fanget. I tillegg til en rekke sexskandaler, har Jensen slitt med lokallag med mye indre uro. Sist ute var hennes eget fylkeslag, Oslo. Her ble fylkeslederen nylig ekskludert, og et nytt styre ble satt til å lede Oslo-partiet