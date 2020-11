Ap-lederen overrasket over interessen for kjøkkenet

Jonas Gahr Støre sier det kom uventet på at et bilde tatt på kjøkkenet hans skulle vekke så stor interesse.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre inviterte VG hjem på kjøkkenet og fikk en uventet reaksjon i sosiale medier. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Vidar Ruud / NTB

Nå nettopp

– Hvis det er viktig for folk å vite hvordan det ser ut på kjøkkenet mitt, så vet de nå, lyder Ap-lederens tørre kommentar til at et bilde fra kjøkkenet hans tok av på sosiale medier.

– Det er sånn det ser ut her. I den andre enden av kjøkkenet står det et strykebrett hvor jeg stryker skjortene mine, forteller Støre til NTB, som ber om en kommentar til helgens politiske snakkis under et telefonintervju om et helt annet tema.

Bildet ble tatt av VGs fotograf til et intervju der temaet blant annet var turbulensen i partiet og dårlige meningsmålinger. Intervjuet er gjort hjemme hos Støre på Ris i Oslo, og særlig noen åpnede flasker med vin og Jägermeister på kjøkkenbenken har blitt kommentert i sosiale medier.

– Det kom litt uventet på meg at kjøkkenet, der jeg lager mat, sitter og leser avis og prater med kona mi, skulle få så stor oppmerksomhet, sier Ap-lederen.

Noen har også trukket paralleller til et bilde Dagbladet tok av Erna Solberg på hennes rotete kjøkken under valgkampen i 2013.

På spørsmål om intervjuet og bildet var et forsøk på «ta en Erna», svarer Støre at han ba VGs fotograf bestemme hvor det var best å sitte.

– De sa jeg måtte sitte her for her var det best lys, sier han.