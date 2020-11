Kari Elisabeth Kaski topper Oslo SVs liste. Marian Hussein kapret annenplassen

Kari Elisabeth Kaski topper Oslo SVs liste foran neste års stortingsvalg. Nykommeren Marian Hussein er nominert på annenplass. Petter Eide tapte kampen om tredjeplassen.

Marian Hussein har møtt på Stortinget som vararepresentant. Fra neste høst sitter hun etter all sannsynlighet som fast representant. Foto: Terje Pedersen/NTB

30. nov. 2020 18:56 Sist oppdatert nå nettopp

Marian Hussein (34) var den første norsksomalieren som talte fra Stortingets talerstol. Det skjedde da hun i juni fjor møtte som vararepresentant for Oslo SV på Stortinget. Hun er også den første som har entret talerstolen der iført hijab.

På et digitalt nominasjonsmøte i Oslo SV mandag kveld, ble Hussein nominert på en sikker annenplass på Oslo SVs liste.

Partiet har i dag to representanter på Stortinget, men optimister i partiet håper på tre etter valget neste høst.

Vil jobbe mot økte forskjeller

– Jeg vil på Stortinget for å gjøre noe med økende forskjeller i samfunnet. Jeg er sosialarbeider og ser viktigheten av sosial rettferdighet, sier Marian Hussein.

Hun legger til at hun også er veldig opptatt av gode velferdsordninger og understreker at de har vært en «del av vår beredskap» i møte med pandemien dette året.

– At vi skal ha gode permitteringsordninger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger er viktige saker for meg, sier hun.

Hussein jobber i førstelinjen i Nav i Oslo.

– Norsk asyl- og flyktningpolitikk berører meg også sterkt, sier hun.

Fra Østerdalen til Groruddalen

Hun er født i Somalia og kom til Norge da hun var ti år gammel.

– Men jeg blir ikke den første med flyktningbakgrunn som får fast plass, sier hun. Aps Masud Gharahkhani kom også til Norge som flyktning. Han fikk fast plass i 2017.

Marian Hussein har vokst opp på Stovner i Groruddalen i Oslo, men bodde de første årene i Os i Østerdalen. Dialekten bærer imidlertid ikke preg av at hun bodde ett og et halvt år i Hedmark.

– Jeg har noen ord som i ny og ne dukker opp, sier hun.

Nå bor hun i Gamle Oslo.

Leder SVs inkluderingsutvalg

SV-politikeren er vernepleier og har blant annet jobbet som pleieassistent, miljøterapeut, forskningsassistent og i barnevernstjenesten.

Hun sitter i dag i SVs programkomité og leder SVs inkluderingsutvalg. Hun har sittet i bydelsutvalget i Gamle Oslo.

Hvis alt går etter planen og hun kommer inn på Stortinget fra oktober neste år, har hun klare ønsker om komitévalg.

– Det er to komiteer som er viktige for å gjøre noe med økende forskjeller. Det er arbeids- og sosialkomiteen og kommunalkomiteen, sier hun.

Hun legger til at hun som nybegynner gjerne vil sitte i en av dem sammen med SVs veteran fra Hedmark, Karin Andersen. Det forutsetter at SV får inn en forholdsvis stor gruppe og kan stille med to i noen komiteer.

Kari Elisabeth Kaski er SVs finanspolitiske talsperson. Hun ble mandag kveld renominert på førsteplass på Oslo SVs stortingsliste. Foto: Terje Pedersen

Danker ut Petter Eide

Nominasjonskomiteen foreslo gjenvalg av Kaski på første plass og slik ble det.

Med Hussein på andre plass bryter partiet prinsippet om annenhver kvinne og mann på listen.

En høringsrunde i Oslo SV endte med et utbredt ønske om å sette Hussein på annenplass.

I dag møter Oslo SV med Kaski og Petter Eide på Stortinget. Andreas Skjalg Unneland, tidligere leder i SU, ble foreslått på tredjeplass av et flertall i nominasjonskomiteen, mens et mindretall foreslo Eide på denne plassen.

Etter litt digital prøving og feiling ble det avgjort at Unneland gikk seirende ut av voteringen: Han fikk 327 av 534 avgitte stemmer.

Optimistene håper på tre

Etter denne voteringen er Petter Eide være ute av Stortinget. Hvorvidt Unneland kommer inn, avgjøres neste høst.

– Tre faste representanter er innenfor rekkevidde, uttalte lederen av nominasjonskomiteen, Andreas Borud. Han mente enkelte meningsmålinger ga håp om dette.

Fakta Nominasjonskomiteens innstilling

Nominasjonskomiteens innstilling før møtet så slik ut: 1. Kari Elisabeth Kaski

2. Marian Hussein

3. Delt innstilling: Andreas Sjalg Unneland (4)

Petter Eide (2)

4. Cato Brunvand Ellingsen

5. Stina Baarne Hassel

6. Assad Nasir

7. Gunnell Sandanger

8. Vegard Kjendsli

9. Mina Jørgensen Bergem Vis mer