Ap: Budsjettet er Frps omkamp med regjeringen

Tirsdag kveld ble regjeringspartiene og Frp enige om nytt budsjett. Budsjettenigheten innebærer blant annet store kutt i avgifter på alkohol, snus og sukker.

Eigil Knutsen (Ap) kaller budsjettforliket et skilsmisseoppgjør mellom regjeringen og Fremskrittspartiet. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Nå nettopp

– En dyr og rar avtale, kaller Arbeiderpartiet budsjettavtalen mellom regjeringen og Fremskrittspartiet.

– Hadde det vært opp til oss, ville vi heller valgt å sikre arbeidsplasser, gi feriepenger til permitterte og styrke helsevesenet. Det sier medlem av finanskomiteen for Arbeiderpartiet, Eigil Knutsen.

– Dette har vært en omkamp mellom Frp og regjeringen på saker Frp tapte i regjering. Regningen sender regjeringen til våre barn og barnebarn med å bruke oljefondet, sier Knutsen.

Rødt: – Mager trøst med litt billigere øl og vin

– Når nesten 200.000 er arbeidsledige, mens regjeringen faser ut ordningene som sikrer folk inntekt og svekker det organiserte arbeidslivet, er det en mager trøst med litt billigere øl og billigere vin på polet, sier Rødts nestleder Marie Sneve.

Regjeringen og Frp har ikke gjeninnført feriepenger på dagpenger, slik Ap, SV og Rødt har krevd etter at arbeidsledigheten har økt under koronapandemien. Regjeringen fjernet denne retten i 2015.

– Forliket gir oss først og fremst mer symbolpolitikk fra Frp, sier Sneve.

NHO-sjef Ole Erik Almlid. Foto: Paal Audestad

NHO: Budsjettet viser vei ut av krisen

Budsjettavtalen er godt nytt for norske bedrifter, mener tunge næringslivsaktører.

– Statsbudsjettet viser vei ut av krisen, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB.

– Både kutt i formuesskatt, betydelige lavere avgifter for grensehandelsvarer og satsing på karbonfangst og -lagring er viktig for bedrifter over hele landet. Det gjelder også styrkingen av samferdsel og maritim næring, legger han til.

Almlid mener enigheten gjør det enklere for bedriftene å komme seg gjennom krisen.

Virke-sjef Ivar H. Kristensen mener kuttet i grensehandelsavgiftene er et historisk grep for flere arbeidsplasser og verdiskapning her til lands.

Kari Elisabeth Kaski (SV) Foto: Terje Pedersen

SV: – Dette er dagen da Frp forlot folk flest

– Beksvart og usosialt. Dette er dagen da Frp forlot folk flest, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski om Frps budsjettenighet med regjeringen.

– De gjør ikke nok for å bygge oss ut av krisen. De kunne reddet utelivsbransjen, latt folk som er uten jobb fått feriepenger neste år eller brukt milliarder på å investere i nye, grønne arbeidsplasser og å fikse klimakrisen, sier hun.