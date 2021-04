Mindre arbeid og mer familieliv, lover KrF.

– Det trengs et skifte i norsk politikk, fra arbeidslinjen til familielinjen, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener tiden er inne for å tenke mer på familie enn jobb. Foto: Signe Dons

8 minutter siden

– Det trengs et skifte i norsk politikk, fra arbeidslinjen til familielinjen. Fra at alle skal springe i samme takt, til å verdsette at farten kan variere i ulike deler av livet, sa KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad da han torsdag åpnet partiets landsmøte.

KrF kommer trolig til å vedta en ny kontantstøtteordning for pårørende som tar vare på sine eldre slektninger. Ropstad løfter nå frem eldreomsorg og familiepolitikk som KrFs hovedsaker frem mot valget i høst.