En SMS fra Jensen til Høie fikk store konsekvenser. Nå er de uenige om innholdet.

Tirsdag kveld opphevet helseministeren det nasjonale skjenkeforbudet. – Ikke det vi ba om, sier Siv Jensen.

Siv Jensen er ikke imponert over hvordan helseminister Bent Høie har håndtert tirsdagens stortingsvedtak. Foto: Olav Olsen

Det kom som en stor overraskelse på mange da Frp tirsdag fikk flertall for å tillate alkoholskjenking i kommuner med lavt smittetrykk. Det er første gang at Stortinget overkjører regjeringen om et smitteverntiltak.

Helseminister Bent Høie svarte med å oppheve skjenkeforbudet i hele landet fra midnatt natt til fredag. Nå er det opp til hver enkelt kommune å innføre skjenkestopp lokalt.