Han er oppbrakt over KrF-lederens strategi for å få partiet til å danne en ny regjering med Ap og Sp.

– 122.797 velgere, herunder Konstali, stemte på KrF som et ikke-sosialistisk parti og en partileder som pekte på statsminister Erna Solberg.

– Hvis du er kollektør i kirken og stjeler kollekten, er det ynkelig. Det er ikke mindre ynkelig å stjele 122.797 stemmer. Tyven heter Knut Arild Hareide, sier Konstali.

Han har hatt tunge verv i partiet som leder i Akershus KrF, politisk rådgiver for tidligere statsråd Lars Gunnar Lie i Syse-regjeringen og har møtt som vara for tidligere stortingsrepresentant Valgerd Svarstad Haugland.

Han mener debatten om representativitet på det ekstraordinære landsmøtet er «meningsløs.»

– Foreligger ingen fullmakt

– De som er samlet på KrF-landsmøtet, kan ikke på noen måte representere de 122.797 velgerne. Det foreligger ingen fullmakt fra velgerne til de 190 om at de kan legge stemmene i en annen pott. De er ikke representative.

– Skal Hareide og KrF skifte side, så er første mulighet valget i 2021. Slik Sp gjorde da de vedtok på landsmøtet i 2005 å støtte en Ap-regjering ledet av Jens Stoltenberg. Alt annet er tyveri av stemmer. Eller å føre velgerne bak lyset, sier Konstali.

Han mener noe av problemene skyldes at KrF har for få folk med næringslivsbakgrunn, og glemmer kunden.

– Kunden er velgeren, sier Konstali, og gir partiveteran Kjell Magne Bondevik mye av ansvaret for dagens problemer:

– KrF må bort fra Bondeviks fangenskap. Partiet må bort fra sinnelagsetikken og over på teologiens og velgerens konsekvensetikk hvis KrF bli stort og relevant igjen.

– Hva betyr det?

– At vi må fokusere mer på resultatene, ikke hvem som er snill og grei, og men hva som gir resultater, sier Konstali.

Simen Bondevik: Frykter det er starten på slutten for Hareide

Simen Bondeik, barnebarn av Kjell Magne Bondevik og leder i Akershus KrFU, frykter for partiets fremtid.

– Jeg frykter at utfallet på Rogaland KrFs årsmøte var starten på slutten for Hareide som partileder. De ødelegger hele prosessens legitimitet. Argumentasjonen fra flertallet for å ikke ha representanter som står for mindretallets syn, er tynn, naiv og ikke særlig demokratisk, sier Bondevik.

– Dersom vi lander på både å gå inn i regjering med FrP og å kaste Hareide, så tror jeg KrF fort ender opp som et lite, konservativt regionsparti på Vestlandet, sier han.

Samtidig er det brutt ut åpen strid mellom partitoppene i Rogaland etter den kontroversielle avstemningen lørdag. Der vedtok fylkesårsmøtet å sende 15 tilhengere av Solberg-regjeringen, og bare én motstander.

Som Aftenposten skrev lørdag, sendte KrF-ledelsen lørdag en e-post til alle fylkeslederne hvor de henspilte om å velge delegasjoner «gjenspeilte holdningene» på årsmøtene.

Bollestad: Beskyldning jeg tar tungt

Under møtet ble det fremmet et forslag om å ivareta representasjon fra begge sider. Forslaget falt. Men hverken partiets nestleder Olaug Bollestad eller fylkesleder Oddny Helen Turøy informerte om e-posten.

Bollestad, som signerte e-posten, avholdt seg også fra å stemme.

Leder Inge Takle Mæstad i Stavanger KrF mener det er et «stort tillitsbrudd» at de som satt på henstillingen fra ledelsen ikke delte det med årsmøtet.

– Og det er illojalt internt i ledelsen. Her har de tydeligvis blitt enige om noe, men ikke videreformidlet det. Det kaller jeg en kalkulert maktdemonstrasjon. De sitter på informasjon og velger bevisst å ikke formidle den videre, sier Mæstad til NRK.

Nestleder Olaug Bollestad er opprørt over at hun fremstilles som illojal.

– Dette er en sterk beskyldning som jeg tar veldig tungt. Jeg har forsøkt å være lojal fra dag én, sier hun og fortsetter:

– Jeg stemte ikke for noen av forslagene, nettopp fordi vi skrev i e-posten at vi ikke skulle blande oss inn i valget av voteringsform, sier hun.

Knut Arild Hariede har så langt søndag kveld ikke vært tilgjengelig for kommentar.