Ap-topper om Giske: – Han gjorde det eneste riktige

– Trond gjorde det eneste riktige, sier Jørn Eggum til Aftenposten. Han er leder i Fellesforbundet og medlem i Aps sentralstyre.

Trond Giske meddelte søndag at han trekker seg som Ap-nestleder og som finanspolitisk talsperson.

NTB forsøkte søndag å få kontakt med partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Hadia Tajik. Ingen av dem ønsker å kommentere Giskes avgang.

– Jeg tror vi lar Jonas' sin pressemelding tale for seg, sier Tajiks rådgiver Edina Ringdal i en SMS til NTB.

Klokken 13 mandag møtes Aps sentralstyre for andre gang på under en uke. Giske-saken blir et tema og partileder Jonas Gahr Støre møter mediene etter møtets slutt.

Satt langt tilbake

Flere LO-topper har vært tause utad i Giske-saken, men nå tar de bladet fra munnen:

– Partiet har på mange måter vært ute av stand til å drive politikk. Slik sett har vi vært satt langt tilbake, fortsetter Eggum.

Han legger til at han synes det som har kommet frem er «lite statsrådsaktig og nestlederaktig». Hvor ødeleggende Giske-saken har vært for partiet, vil han ikke spekulere i.

– Men det sier vel seg selv at det er veldig uheldig for partiet å havne i en slik situasjon. Folk har vel lurt på hva som skjer. Men jeg håper også de ser at partiledelsen har vært handlekraftig. Den har vist at man kan stole på partiet i politikken, men også at det er sammenheng mellom liv og lære.

– Viktig å komme til bunns i varslene

Eggum sier det viktige nå er å komme til bunns i varslersakene, slik at varslerne føler seg skikkelig ivaretatt, samtidig som at GIskes rettssikkerhet blir ivaretatt.

– For oss i sentralstyret har det vært vanskelig. Opplevelsen har vært litt som at vi sitter på utsiden og ser inn. Vi har ikke visst innholdet i varslene, det skal vi heller ikke gjøre. Men vi har måttet lese om detaljer i mediene i stedet.

– Trond Giske er blitt fremhevet som en viktig mann for fagbevegelsen, er du redd for at LOs innflytelse svekkes?

– Jeg har også lest om det. Men vi har et like godt forhold til Hadia og Jonas. Partiet styrer på programmet vi vedtok i fjor vår, og det har et solid fotavtrykk fra Fellesforbundet.

Brutal maktkamp?

– Har dette vært en brutal maktkamp i partiet?

– Nei. Det har ikke vært førende her, selv om det har vært spekulert i om dette er en kamp om hvem som eventuelt skal overta etter Jonas. Det viktige har vært varslene, og behandlingen av dem.

– Hva tror du om Giskes politiske fremtid?

– Jeg vet ikke. Han er jo ikke lenger en del av partiledelsen. Men han er valgt inn på Stortinget for fire år. Så får vi se hvilke oppgaver han får. Det er jo nødvendig for politikere å ha tillit og være synlige. Vi har jo sett at politikere i andre partier, som har gjort langt verre ting enn det Giske er anklaget for, er blitt tatt inn i varmen, til og med blitt statsråd.

LO-lederen tar beslutningen til etterretning

LO-lederen, som representerer den faglige delen av arbeiderbevegelsen hvor Giske har hatt sterk støtte, trår varsomt og uttrykker hverken sorg eller kritikk etter håndteringen som endte med Giskes avgang.

– Jeg har respekt for Trond Giskes beslutning, noe jeg håper kan bidra til å skape ro rundt prosessen videre, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og fortsetter:

– Nå skal sentralstyret sette seg ned og diskutere veien videre, og jeg vil avvente partiledelsen orientering der, sier Gabrielsen, som ikke er tilgjengelig for ytterligere spørsmål og kommentarer.

I meldingen fra Giske skriver han at han også stiller sin plass som finanspolitisk talsperson til disposisjon, men han vil fortsatt være stortingsrepresentant frem til 2021.

Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap, er fornøyd og lettet, om enn i dempede ordelag.

– Jeg tror dette var en riktig beslutning både for Arbeiderpartiet og Trond selv. Ikke minst er det en viktig beskjed for jentene som har varslet som føler de blir trodd og tatt på alvor av partiledelsen, sier Jacobsen.

– Er dette en god dag i Oslo Ap?

– Jeg har ikke behov for å si noe mer utover det jeg har svart, svarer Jacobsen.

Mette Nord: – Står respekt av at han gjør dette

Mette Nord er leder i Fagforbundet, LOs definitivt største forbund, og sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre.

– Først og fremst tar vi beslutningen hans til etterretning. Jeg synes det står respekt av at han gjør dette. Nå er det bra at han setter partiet, og selvsagt familien sin, først. For partiet er det å håpe at vi nå kan begynne med politikk igjen, sier Mette Nord.

På spørsmål om hvordan saken har svekket partiet, svarer hun:

– Det vil jeg ikke spekulere i. For oss er det viktig nå å vise at arbeidet med varslene fortsetter, det er ikke ferdig ved at Trond trekker seg. Som han selv skriver er det viktig at varslerne blir tatt på alvor.

– Giske er blitt fremhevet som en viktig politiker for LO, hva betyr dette for LOs posisjon i partiet?

– Trond er en dyktig politiker, strategisk og retorisk. Jeg har veldig stor respekt for ham. Han trekker seg fra noen verv, men fortsetter på Stortinget. Jeg håper han har mye godt å bidra med fremover.

Holder med én nestleder

Lise Christoffersen er medlem i Aps sentralstyre og representerer Buskerud på Stortinget.

– Det er trist, men slik situasjonen er blitt var dette en riktig beslutning av Trond Giske, og jeg forstår at av pressemeldingene at han og Jonas Gahr Støre er samsnakket, sier hun til Aftenposten.

– Mener du at det må velges en ny nestleder?

– Nei, jeg ser ingen grunn til det. Vi har landsmøtevalg ledelse. I vedtektene står det at vi skal ha én eller to nestledere. Partiet kan fortsette med én nestleder, sier Christoffersen.

Bystyrepolitiker i Oslo, Andreas Halse, skriver på Facebook: «Trond var et stort politisk forbilde for meg da jeg ble med i AUF på 90-tallet. Nå er jeg glad det er over, forbanna over oppførselen, og skuffet over at en strålende politiker kastet det hele bort på denne måten».

Fakta: Tidslinje over varslingssaken i Ap Utviklingen i varslingssakene som har dukket opp mot Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske den siste tiden. * Dagens Næringsliv skrev 7. desember at Anniken Huitfeldt, som leder Aps kvinnenettverk, på et møte i stortingsgruppen skal ha understreket at rykter om seksuell trakassering kan bli misbrukt i interne maktkamper. Overfor NTB har Huitfeldt presisert at hun har sagt at man skal melde fra hvis man hører om seksuell trakassering, ikke spre rykter om det. * Onsdag 13. desember publiserte Dagens Næringsliv den første saken om at partiledelsen hadde fått «henvendelser om flere saker om oppførselen til Aps nestleder Trond Giske». * Dagen etter fulgte VG opp med en sak om at SMS-er fra Giske til et AUF-medlem i 2011 hadde skapt intern konflikt i partiet. Det ble presisert at nestlederen ikke var anklaget for trakassering. * Fredag 15. desember sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRKs Politisk kvarter at ut fra det han hadde lest i avisene, måtte han avvise at Giske hadde opptrådt upassende. * I et opprop 20. desember advarte flere profiler i Oslo Ap mot en «giftig partikultur». * 21. desember var Giske i møte med partilederen om varslene. Partiet sendte ut en pressemelding der Giske sterkt beklager sin egen oppførsel. Samme kveld stilte han i Dagsrevyen, der han uttalte: «Jeg tror nok at jeg må innse at jeg ikke har vært meg min oppførsel bevisst nok. Det kan dreie seg om ulikhet i maktforhold, aldersforskjell og sosiale sammenhenger med mye alkohol. Jeg har ikke opptrådt på en måte som er i tråd med de verdiene jeg ønsker å opptre etter». * Samme kveld ble det kalt inn til et hastemøte i Aps sentralstyre der Støre orienterte om saken. * Fredag 22. desember kommenterte Støre saken overfor pressen. Han uttalte at han ikke har bedt Giske om å gå, men understreket at tilliten til Giske er svekket og at nestlederen har lite å gå på. Samme dag uttalte flere medlemmer i partiet at de mener Giske må trekke seg fra nestledervervet. * Samme kveld skrev Ap-nestleder Hadia Tajik på Facebook at hun var blitt kontaktet av flere som har varslet om Giskes oppførsel. – For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist, skriver Tajik. * Senere samme kveld skrev Giske på Facebook at han er sykmeldt. – Presset er blitt svært vanskelig å bære. Jeg har i dag mottatt en sykmelding fra min lege, skrev han. * Lille julaften varslet Støre at han innkaller sentralstyre til møte om Giske-saken. Samtidig varslet han et ekstraordinært landsstyremøte i slutten av januar. Sentralstyremøtet finner sted tirsdag 2. januar klokken 13. * 1. januar: Støre sier at Trond Giske fritas fra vervet som nestleder i Ap på ubestemt tid. «I lys av den krevende situasjonen partiet står i og sakens karakter er Giske og jeg enig om at han fritas fra vervet som nestleder på ubestemt tid», heter det i en pressemelding fra Støre. * Samme dag svarer Giske ved å legge ut en melding på Facebook der han skriver at han har meddelt Støre at slik situasjonen er, er det umulig å utøve oppgavene som nestleder i Ap på en god måte. Giske skriver at det er kommet grunnløse og falske varsler, lekket til mediene av anonyme kilder. «Alvorlige anklager er blitt publisert kun basert på anonyme kilder, kommentert som sannheter og spredt i sosiale medier», skriver han. * 2. januar: Møte i Arbeiderpartiets sentralstyre om varslene mot nestleder Trond Giske. * 7. januar: Giske skriver på Facebook at han trekker seg som nestleder på varig basis og samtidig stiller sin plass som leder for Arbeiderpartiets finansfraksjon på Stortinget til disposisjon.

Klok beslutning

Byrådsleder i Bergen Harald Schjelderup, som også er medlem i sentralstyret, skriver dette i en SMS til Bergens Tidende:

«Dette er en klok beslutning i en sak som ikke kunne hatt et annet utfall».

Stortingsrepresentant Jette Christensen representerer Hordaland i sentralstyret, og har vært sterkt engasjert i varslernes sak. Hun skriver dette i en kommentar til Bergens Tidende:

«Jeg registrerer at Trond etter råd fra Jonas har valgt å trekke seg. Dette har vært en vanskelig tid for varslerne, for partiet og for Trond og hans familie. Det går fint an å tro på varslerne og samtidig ha omsorg for Trond som menneske».

Christensen skriver at hun skjønner at mediepresset har vært heftig, også for varslerne.

«Når det er sagt handler ikke denne saken om mediehåndtering, den handler om at Ap har mottatt flere varsler om nestlederen. Jeg håper behandlingen av varslene håndteres tillitsfullt og ryddig i det som gjenstår i denne prosessen».

