Støre: – Erna Solberg la kvinners rettigheter i potten

I formiddag oppsummerte Ap-leder Jonas Gahr Støre høsten som «et godt halvår for Ap» hvor de har bevege seg fra en oppslutning langt nede på 20-tallet til opp mot 30 prosent oppslutning.

– Kan noe av veksten tilskrives Aps eget arbeid og initiativ eller er det strid om abortlov og krangel på borgerlig side som skal ha æren?

– Fremgangen skyldes større bredde i politikken og at Aps sentrale og lokale politikere får snakke politikk. Da kjenner velgerne oss igjen i saker om arbeid, velferd, eldre, sykehus og så videre, svarer han.

– Du sier selv at abortsaken er viktigste sak?

– Abortsaken spiller inn, og skaper høyere temperatur. Men det gjør også privatiseringen av jernbanen, svarer han.

Lysten på statsministerposten øker

Støre sier at for hver dag som går øker lysten til å bli statsminister og skaffe Ap regjeringsmakt.

– Det var synd at KrF tok det valget de tok. Det blir en ny opposisjonstilværelse for Ap nå. Velgerne kommer til å se et tydeligere Arbeiderparti som markerer skiller, utfordrer og fremmer forslag, sier han.

Ap holder abortsaken varm

Støre forklarer det med at en ny flertallsregjering vil legge frem «ferdige» forslag for Stortinget, og ikke forslag som de ønsker å forhandle med Ap om.

På kort sikt levner han ingen tvil om at Ap vil holde abort-saken varm, og gir Høyre, statsminister Erna Solberg og KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad ansvaret for at loven er satt i spill.

– Dette ble gjennomtenkt på Statsministerens kontor. Forberedt i Helsedepartementet. Solberg la kvinners rettigheter i potten. Jeg legger til grunn at det vil bli forslag om endringer i abortloven, sier han og fortsetter:

– At dette blir tema i regjeringsforhandlingene er jeg ikke i tvil om. Og det vil svekke kvinners rettigheter, det er jeg ikke i tvil om, sier Støre, og understreker at Ap ikke ønsker noen endring av abortloven.

Tidligere års frieri til Venstre og KrF er for lengst tilbakelagt, og blikket vendt mer mot venstresiden.

Morten Uglum

– Ap hører til på venstresiden i norsk politikk og søker løsninger i sentrum- venstre. Det er aldri meningsfylt å definere Ap til høyre eller venstre. Vi går frem etter sosialdemokratisk tankegang, med en solid tro på blandingsøkonomien og nødvendigheten av å skape og dele.

Vil se et tydeligere Ap

Saker hvor velgerne vil se et «tydeligere» Ap, er ifølge Støre områder som kampen mot sosial dumping der en må bruke handlingsrommet i EØS-avtale til opprydning i arbeidslivet, barnevernsreform som understreker det offentlige og de ideelle organisasjonenes rolle, tydelig mot kommersialisering og privatisering av velferden, fordi de store velferdsoppgavene skal vi løse sammen og hindre at store kommersielle kjeder tar ut overskudd av skattebetalernes og foreldres betaling. På klima, hvor regjeringen avviser brede forlik vil vi fremme forslag som vi mener må til for at Norge skal nå sine forpliktelser.

Kamp for pensjon fra første krone og mot skattelettelser til de rikeste blir også viktig. Han mener at det hadde vært mulig å få til pensjon fra første krone med KrF utenfor regjeringen, men at dette neppe skjer om det blir en firepartiregjering.

Ap bak EØS-avtalen

De siste ukenes EØS-strid, blant annet voksende motstand innad i LO, tar han på største alvor. I 2019 skal han reise og besøke arbeidsplassene over hele landet hvor ansatte opplever EØS-avtalen som en fare.

– Men Ap står fullt og helt bak EØS-avtalen. Ap er alltid opptatt av å utnytte handlingsrommet i avtalen på en aktiv måte. Det krever politisk vilje og at vi lytter til de i fagbevegelsen som opplever at «arbeidstagere utenfra utkonkurrerer dem på urettferdig grunnlag».

– EØS og NATO er bunnplanken i vår utenrikspolitikk. Det ligger fast, sier han.

Støre sier han håpet at Knut Arild Hareide linje skulle vunnet frem, og at de sammen kunne dannet regjering. Idag beskriver han følelsen av at Hareide-fløyen tapte, og han selv ikke ble statsminister, som « lettelse og skuffelse, eller skuffelse og lettelse, avhengig av dagsformen».