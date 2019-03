Helt på tampen av Høyres landsmøte søndag handlet det om klimapolitikk. Debatten avslørte at særlig partiets yngre garde ønsker å bruke tøffere tiltak for å få til et grønt skifte.

Forslag fra blant annet Unge Høyre og flere fylkeslag om å innføre et forbud mot å selge bensin- og dieselbiler etter 2025 og samtidig sikre tilstrekkelig ladekapasitet, ble nedstemt.

Resolusjonskomiteen og ledelsen fikk flertall for sitt forslag om at «Høyre vil holde fast ved målet om at alle nye personbiler må være utslippsfrie fra 2025, blant annet gjennom å sikre tilstrekkelig ladekapasitet i hele landet.»

– Vi gruset Erna

Derimot vedtok Høyre at havnene skal være utslippsfrie innen 2030, fjerning av elavgiften for kollektivtrafikken, at Høyre vil ha elfly i luften innen 2025 og at klimasatsordningen i kommunene skal styrkes.

– Vi gruset partiledelsen. Dette flytter politikken i en grønnere retning sier en meget fornøyd Unge Høyre-nestleder Daniel Skjevik-Aasberg til NTB.

Statsminister Solberg er enig med Unge Høyre i at resolusjonen tydeliggjør Høyres klimaprofil og peker konkret på de samme vedtakene som nestlederen i Unge Høyre.

– Jeg synes imidlertid det ville være en dårlig idé å forby bensin og dieselbiler etter 2025, og det vil fordelingspolitisk være vanskelig, sier statsminister Erna Solberg, som viser til at markedet fungerer gjennom de fordelene som er gitt gjennom avgiftskuttene for denne type biler og at det etter hvert også blir et bruktmarked for elbiler.

Nytt avgiftssystem

Høyre er opptatt av at det skal skapes et nytt avgiftssystem for bilparken. Dagens ordninger med avgiftsfrihet for elbiler, løper ut ved årsskiftet 2020–21. Da må de igjen godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen. Signalene fra ESA har vært at dagens avgiftsfritak skal vurderes ved utløp av neste år.

Bjørge, Stein

Lederne av transportkomiteen på Stortinget Helge Orten og lederen av finanskomiteen Henrik Asheim jobber med et nytt avgiftssystem for biler. Grunnen er at man ser at fordelene for elbiler ikke er bærekraftig på sikt. Tapte inntekter for staten øker med antall utslippsfrie biler.

Høyre arbeider med forslag om å bruke systemet med veiprising.

– Jeg tror et forbud mot diesel- og bensinbil er unødvendig, fordi jeg tror vi når dette målet, sier Asheim til Aftenposten.

Sterke krefter på Høyre-landsmøtet var opptatt av at man må videreføre fordelene for elbiler for å stimulere til økt salg, også etter 2021.

I dag er 40 prosent av alle nybiler som selges elbiler. Men dette presser avgiftssystemet.

Venstres leder Trine Skei Grande hilste også landsmøtet i Høyre med den tydelige beskjeden: Kødd ikke med elbilfordelene. Venstre er en pådriver for at de skal videreføres.

Kampen om fordelene

Landsmøtet vedtok, etter en ganske intens debatt, at «elbilfordelene skal vare til minst 2021, og at det fortsatt må være egne incentiver for å velge elbil til et nytt bærekraftig avgiftssystem for bil er på plass.»

Asheim sier at vedtaket på landsmøtet følger opp det arbeidet han og Orten nå jobber med.

– Også elbileierne ser at vi må bygge vei og ladeinfrastruktur. Da er det riktig at de som kjører på veiene også betaler for veiene. Skal vi ha et bærekraftig avgiftssystem, må også elbilistene betale.

– Men det vil også fremtiden være dyrere å kjøre bensin/diesel bil?

– Ja, blant annet så lenge vi har av gift på bensin og diesel, sier han.