Høyre sier ja til gratis p-piller til jenter under 16 år

Unge Høyre vant en brakseier på Høyres landsmøte lørdag. Med overveldende flertall sa landsmøtet ja til gratis langtidsvirkende prevensjon til jenter under 16 år.

I dag får ungdom fra 16 år gratis prevensjon, men de som er yngre må betale for det. I praksis betyr dette at de som har behov for det, skal få gratis p-piller.

Unge Høyres leder, Sandra Bruflot, mener dagens ordning er urettferdig. Den rammer jenter som må få p-piller mot menssmerter og man må innse at også unger jenter under 16 har sex, argumenterer hun.

Støtte fra ministeren

Helseminister Bent Høie sier at han støtter denne reformen og ønsker å få med seg regjeringen.

– Vi få se hva de andre partiene i regjeringen sier, men jeg har merket meg at også Kristelig Folkepartis ungdom er for dette, sier han til Aftenposten.

Jordmorforeningen, Landsgruppen av helsesøstre, Sex og samfunn og de fleste politiske ungdomsorganisasjoner har undertegnet et opprop til støtte for kravet.

Mange på pillen

I 2016 fikk 335.000 kvinner i alderen 15–44 år utlevert minst et prevensjonsmiddel basert på kjønnshormoner. Dette utgjorde 33 prosent av kvinnene i aldersgruppen, ifølge NRK.no.

I tillegg vil Høyres landsmøte forby reklame for kosmetiske inngrep, såkalt «rumpereklame.»

Det var spørsmålet om gratis prevensjon til de under 16 og restriksjoner for kosmetisk reklame som vakte størst debatt da landsmøtet lørdag behandlet en resolusjon om psykisk helse for ungdom.