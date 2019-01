Flere Høyre-topper i Trøndelag reagerer med sinne på at deres representant i regjeringen, Linda Hofstad Helleland, ser ut til å bli vraket som statsråd som følge av at Kristelig Folkeparti kommer inn i regjeringen, ifølge VG.

I ekstraordinært statsråd klokken 11 tirsdag vil statsminister Solberg presentere den første borgerlige flertallsregjeringen siden 1983.

TV2 melder mandag kveld at Høyres Nikolai Astrup blir digitaliseringsminister, og at Linda Hofstad Helleland forsvinner ut av regjeringen. Også VG melder at Helleland går av som statsråd og at KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad overtar som ny barneminister. Men han slipper trolig ansvaret for likestilling som overføres til kulturminister Trine Skei Grande (V).

Det er bare ett år siden Helleland overtok som barne- og likestillingsminister. Før det var hun kulturminister i rundt to år.

Trønderfri regjering?

Til VG sier Høyres ordførerkandidat i Trondheim, Ingrid Skjøtskift, at det er uakseptabelt at trønderstatsråd Helleland må ut av regjeringen.

– Det er en arroganse overfor landsdelen som jeg ikke hadde forventet av Erna Solbergs regjering. De siste 50–60 årene er det ingen som har turt å eksperimentere med en trønderfri regjering, unntatt Thorbjørn Jagland. Det gikk ikke så bra. Den satt som kjent mindre enn ett år, sier ordførerkandidat Ingrid Skjøtskift, Høyres ordførerkandidat i Trondheim, til VG.

Tidligere Trondheim-ordfører: – Kjempetrist

Hun mener at Øst- og Vestlandet er overrepresentert i regjeringen forhold til folketall. Også leder i Trøndelag Høyre, Michael Momyr, er kritisk til Solbergs prioritering. Han kalte tirsdag kveld inn til ekstraordinært møte i arbeidsutvalget etter den angivelige vrakingen av Helleland.

– Vi vil gi en tydelig melding til Høyres leder om at vi forventer at Trøndelag blir representert i landets regjering, sier Momyr til VG.

– Det er meget alvorlig og oppsiktsvekkende at regjeringen sannsynligvis ikke vil få en høyrestatsråd fra området mellom Båtsfjord og Bergen! Det er en del av landet hvor det foregår verdiskaping og forskning som er meget betydningsfull for hele landet, sier han.

En annen profilert Høyre-trønder, tidligere ordfører i Trondheim, Marvin Wiseth, sier at det er «kjempetrist» at Helleland skal ut av regjering.

– Det å ha statsråder som har en bakgrunn fra Trøndelag, og fra flere landsdeler er kjempeviktig. At Linda har representert Sør-Trøndelag i regjeringen, har vært en kilde til inspirasjon og begeistring.