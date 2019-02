Oslo Arbeidersamfunn er det største lokallaget i Arbeiderpartiet med 950 medlemmer.

Mellem sier han de siste dagene etter debatten rundt Giskes kandidatur til styret i Trøndelag Ap, har fått en rekke henvendelser fra medlemmer som spør om hva som foregår, og om det «ikke er noe som kan gjøres».

I e-posten til medlemmene legger han ikke fingrene imellom når han forteller om hva han ville gjort hvis han hadde vært Trond Giske:

«Hvis det var jeg som hadde mottatt et brev fra partiledelsen, hvor det sto sort på hvitt, at jeg ved flere anledninger hadde brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering, og dette i tillegg hadde blitt offentlig kjent – ville jeg helt sikkert gjort én av to ting:

– Enten ville jeg saksøkt partiledelsen for ærekrenkelser, hvis det hadde vært grunnlag for det- eller så ville jeg med bøyd hode ha forlatt partiet i skam og aldri søkt offentlighetens søkelys igjen», skriver han.

Deretter kommer han med noen betraktninger som viser at det koker under overflaten i enkelte segment i Arbeiderpartiet etter Giskes comeback.

«Jeg ville vært opptatt av ikke å påføre partiet mer vanære enn jeg allerede har gjort og jeg ville antagelig kjent på skammen veldig, veldig lenge.

Jeg er også av den generelle oppfatning av at tillitsverv generelt bør innehas av tillitsverdige personer. Jeg ville med andre ord overhodet ikke vært inne på tanken om å søke nye posisjoner i Arbeiderpartiet», skriver Mellem.

Onsdag formiddag ble det klart at Trond Giske ikke får bli nestleder i Trøndelag Ap. Men valgkomiteen i fylkeslaget innstiller på at han skal bli medlem av fylkesstyret, av fylkesstyrets arbeidsutvalg, samt vara til landsstyret.

I dag har fylkespartiet to plasser i landsstyret, som ifølge vedtektene går til leder og nestleder. Giske innstilles som den ene av to varamedlemmer.

– Håper jeg har normal evne til å føle skam

Men når Ap-landsmøtet i april vedtar nye vedtekter, vil sammenslåtte fylkespartier som Trøndelag Ap få fire representanter i landsstyret. Da rykker Giske automatisk opp til fast plass.

Mellem konstaterer til slutt at andre tenker annerledes enn ham.

– Jeg håper imidlertid at min måte å tenke på blir vurdert som et uttrykk for at jeg er utrustet med en helt vanlig og normal evne til å føle skam. En slik evne mener jeg også er til nytte i arbeidet som tillitsvalgt for andre, slutter Mellem.

Til Aftenposten sier Mellem at han ikke har mye å legge til innlegget:

– Jeg har fått flere tilbakemeldinger fra trofaste medlemmer gjennom mange år, som sier at de nå har tatt medlemsskapet opp til vurdering.

- Da er det på tide å si ifra at det «det er noen voksne hjemme i Ap».

– Er Ap-leder Jonas Gahr Støre blant de «voksne i Ap»?

– Jeg har ikke noe mer å legge til, sier Mellem.

Aftenposten har forsøkt å få en kommentar fra Trond Giske.

