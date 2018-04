Overfor Aftenposten sier Søberg at «det er en nattsvart sak og at han skjønner at Liv Signe opplever hendelsen som trist, vond og vanskelig å tilgi».

– Det er utgangspunktet mitt, sier Søberg, og redegjør for sin rolle under hytteturen på Storlien i Åre i 2016 hvor den grove sexmeldingen ble sendt ut på natten til tidligere Sp-leder Navarsete.