Samlet bystyre i Oslo ber om at ABC-klinikken ikke legges ned

Fødetilbudet ABC-klinikken skal forsvinne som egen enhet når Ullevål sykehus legges ned. Nå ber et samlet Oslo bystyre helseministeren om å gripe inn.

Oslo bystyret ber om at ABC-klinikken får bli med når Ullevål sykehus legges ned.

NTB

18 minutter siden

– Helseministeren må slutte å hive ansvaret over på sykehusene og gi en tydelig beskjed om at ABC-klinikken skal videreføres i de nye sykehusplanene. Det handler om nok plass og nok ansatte, sier Marit Kristine Vea i Oslo Venstres bystyregruppe til Avisa Oslo.

I februar skrev Aftenposten at ABC-klinikken på Ullevål sykehus, som har spesialkompetanse på naturlige fødsler, ikke blir med videre som en egen enhet når sykehuset legges ned og fødetilbudet skal fordeles på to nye sykehus. Friske kvinner som har født på de nye sykehusene, skal også oppmuntres til å reise hjem etter 24 timer.

Samlet anmoding onsdag

På bystyremøtet neste onsdag vil et samlet bystyre be byrådet om å oversende en anmodning til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), der de krever at ABC-tilbudet opprettholdes, og at sykehusoppholdets lengde må tilpasses kvinnens og barnets behov.

Ingvild Kjerkol skriver i en e-post til Avisa Oslo at det ikke er vedtatt hvordan ABC-tilbudet og nye Oslo universitetssykehus (OUS) skal organiseres, men at dette skal planlegges for å gjøre tilbudet på de nye sykehusene så godt som mulig.

– Min forventning til OUS er at de legger til rette for en differensiert fødselsomsorg, og at de bruker prosessen fremover til å ta innspill fra fagmiljøer, organisasjoner og selvfølgelig også Oslo bystyre, sier Kjerkol.