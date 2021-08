Nord-Norge har vendt Ap ryggen. Slik kjemper Støre for å vinne tilliten tilbake.

Nå nettopp

– Noe av det mest smertelige med valgresultatet i 2017 var tilbakegangen i nord, gjentok Jonas Gahr Støre flere ganger på sin frierferd i Troms og Finnmark.

Det sier ikke så rent lite, all den tid Støre også tapte statsministerjobben i løpet av valgkampen for fire år siden.

Nå gjør Ap-lederen alt i sin makt for å unngå at Erna Solberg tar nok en valgseier. På meningsmålingene ser akkurat det lovende ut.

Alt tyder på regjeringsskifte til tross for at Arbeiderpartiet ligger an til et av sine dårligste valg i historien.

Men i nord ser tilbakegangen ut til å fortsette, og 13. september kan det bli skrevet politisk historie.

Siden andre verdenskrig er det blitt holdt 19 stortingsvalg. Ap har vært det største partiet i alle de tre nordligste fylkene – hver eneste gang. Normalen er at de utklasser resten av feltet.

En måned før valget er Senterpartiet størst i valgkretsene Troms og Nordland. I Finnmark puster de Ap tungt i nakken.

Det følger trenden fra de siste valgene:

Ved stortingsvalget i 2017 gikk Ap tilbake med over 7 prosentpoeng i de tre nordligste fylkene.

Ved fylkestingsvalget i 2019 gikk Sp frem 15,4 prosentpoeng i Troms og Finnmark, mens Ap gikk hele 12 prosentpoeng tilbake. I Nordland gikk Sp frem 15,4 prosent, mens Ap falt 9,2 prosent.

På gjennomsnittet av meningsmålingene denne måneden, er Sp størst i Nordland og Troms. Ap er fortsatt størst i Finnmark, viser en oversikt hos nettstedet Pollofpolls.

Omstridt sammenslåing

I Kirkenes ble Støre ønsket velkommen med fiskesuppe hjemme hos Rune Rafaelsen. Den tidligere ordføreren i Sør-Varanger er en av regionens mest innflytelsesrike Ap-politikere de siste tiårene.

Da han ble valgt til ordfører i 2015 fikk Ap over halvparten av stemmene. Fire år senere ble han gjenvalgt, men oppslutningen falt med 13,4 prosentpoeng.

Rafaelsen mener selv at han fikk svi for holdningen til den utskjelte fylkessammenslåingen mellom Troms og Finnmark.

– Jeg sa at det ikke var så interessant for meg, det viktigste var at oppgavene ble løst, forteller han.

Velgerne var ikke enige.

Der Senterpartiet umiddelbart sto frem som en sterk motstander av tvangsekteskapet, opplevde mange velgere at Arbeiderpartiet vaklet.

Støre tror mange i nord lurte på hvor Arbeiderpartiet ble av etter valgnederlaget i 2013. Da måtte Jens Stoltenberg gå av etter åtte år som statsminister.

– Folk opplevde at våre ordførere og fylkespolitikere skulle gjennomføre vedtak fattet av en borgerlig regjering, forklarer han.

Rune Rafaelsen og Støre deler en stor interesse for naboen i øst, Russland.

– Mange ord, lite innhold

– Befolkningstallene går ned i hele Nord-Norge. Det er helt klart at medisinen man gir ikke er god nok, sier Greger Mannsverk.

Aftenposten møter direktøren på verftet Kimek. Med 80 arbeidsplasser er det en hjørnesteinsbedrift i Kirkenes.

1. januar var det omtrent 2000 færre innbyggere i Nord-Norge enn året før. Status var den samme året før. Nordland, Troms og Finnmark sliter med stadig flere eldre innbyggere. Fødselstallene er lave. Nedgangen har fått flere i nord til å slå alarm.

Mannsverk har sett løfter fra partier og regjeringer med ulik farge. Han mener forskjellene har vært små når alt kommer til alt.

– Ap og den forrige gjengen laget en Nord-Norge-melding, akkurat som denne regjeringen har gjort. Du verden det er mange ord, men fullstendig uten innhold! Det man trenger er økonomi. Si det i penger. Ikke i ord, sier næringslivslederen.

Kimek-sjef Greger Mannsverk.

Mangel på leger og jordmødre

I løpet av to tettpakkede døgn prøvde Støre å overbevise nordlendingene om at Ap igjen er til å stole på.

Espen Rafaelsen fortalte at Sør-Varanger kommune mangler flere fastleger. Trebarnsmor Hanne I. Noste fra Nesseby fortalte at hun ikke hadde hatt følgejordmor med på den lange kjøreturen til to av fødslene.

Støre mener utryggheten gjør at mange kan vegre seg for å bo i nord.

En nedlagt gruve i Kirkenes får kanskje ny drift. Den var lokasjon da Støre lovet økt satsing på utvinning av Finnmarks rike mineralressurser.

På naturskjønne Senja fortalte Ap-lederen om partiets nasjonale reiselivsplan. Han rakk også å pille reker og love økt satsing på fiskeri og havbruk.

De mange mulighetene

Den kraftige nedturen i nord er ekstra sår fordi Støre mener forholdet alltid har vært spesielt mellom landsdelen og partiet.

– Arbeiderpartiet var den ledende politiske kraften i nord etter krigen. Det handlet om ivaretagelse av vanlige folks rettigheter, forbedring av livsvilkårene og utvikling av boliger og lokalsamfunn som var ødelagt, sier han.

Støre mener landsdelen har helt unike ressurser.

– Politikk er viktig for å kunne utnytte de mulighetene. Det er det samme i dag, men løsningene er annerledes.

– Hva er viktig i nord nå?

– I programmet peker vi på industri og kraft, på infrastruktur knyttet til havner, vei og jernbane, samt kompetansen på universitetene og utviklingen av desentralisert utdanning. Mulighetene for å øke aktiviteten og arbeidsplassene i reiselivet er store.

Støre holdt en kongekrabbe på en båttur til Russland-grensen. Mange turister er med på det samme opplegget.

Støre vil stille krav

Flere grasrotaksjoner i Finnmark har protestert mot utviklingen i fiskerinæringen. De vil ha flere arbeidsplasser på land og krav om at de store båtene må levere mer av fisken til foredling lokalt.

Industrileder Mannsverk vil på sin side ha krav om at lokale selskap skal få deler av kontraktene når installasjoner bygges i for eksempel olje og gass-bransjen.

– De siste årene har Norge vært for tilbakeholdne med å stille krav om lokale ringvirkninger, sier Støre. Det vil han endre på.

Mannsverk peker også på ordningen ingen arbeidsgiveravgift i Nord-Troms og Finnmark. Han mener ordningen undergraves ved at selskaper sørpå også slipper avgiften når de har aktivitet i nord.

Resultatet blir at de flyr inn pendlere, mens landsdelen trenger fastboende.

– Får vi et nytt flertall må vi ha en full gjennomgang av statens virkemidler og sørge for at de regionale virkemidlene virker som de skal, lover Støre.

13. september får han svaret på om velgerne vil ha en ny regjering.

Og om folket i nord har funnet tilbake til Arbeiderpartiet.