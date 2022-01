Dette er Oslo Høyres nye leder

Vi har dårlig tid, men vi skal vinne byrådsmakten tilbake og avløse Raymond Johansen om 18 måneder, sier Oslo Høyres nyvalgte leder.

Forretningsadvokat og tidligere stortingsrepresentant Morten Steenstrup er valgt til Oslo Høyres nye leder.

Morten Steenstrup ble lørdag valgt uten motkandidater som ny leder av Oslo Høyre, med Merete Agerbak-Jensen som nestleder. Valget skjedde under Oslo Høyres digitale årsmøte.

– Jeg er veldig takknemlig og utrolig motivert, ydmyk, og jeg gleder meg, sier Steenstrup på telefon til Aftenposten.

Den 68 år gamle forretningsadvokaten og tidligere stortingsrepresentanten ble hentet inn etter at alle de mest fremskutte kandidatene sa nei til ledervervet i fjor høst.

Merete Agerbak-Jensen er valgt til ny nestleder i Oslo Høyre.

– Vi har dårlig tid

Steenstrup sier han nå legger to løp:

– Vi skal vinne tilbake byrådsmakten og avløse Raymond Johansen (Ap) i 2023, og vi skal avløse Jonas Gahr Støre (Ap) i regjering i 2025. Vi har dårlig tid. Det er 18 måneder til kommunevalget, men jeg mener vi har tilstrekkelig tid, sier han.

– Hvordan skal Oslo Høyre vinne valget?

– Nå er vi midt i programarbeidet. For meg blir det veldig viktig å ha en åpen programbehandling, finne politiske møteplasser og invitere flest mulig oslo-borgere inn. Så skal vi få på plass vår ordførerkandidat og vår byrådslederkandidat. Der skal vi ha en så åpen prosess som mulig, sier Steenstrup.

Den nye Oslo Høyre-lederen sier han har satt seg som mål at fylkeslaget skal øke fra rundt 4000 medlemmer i dag til 5000 medlemmer.

Leder i Oslo Unge Høyre, Emma Erlandsen, oppfordret fylkeslaget til å se til MDG.

Unge Høyre oppfordret til MDG-samarbeid

Oslo Unge Høyre uttalte under årsmøtet fredag at partiet ikke bør utelukke et samarbeide med Miljøpartiet De Grønne (MDG) fremover.

Til Avisa Oslo sier Unge Høyre-leder Emma Erlandsen at hun mener Høyre og MDG har et godt utgangspunkt for en felles tilnærming i flere spørsmål, deriblant miljø. Fremover ønsker hun seg heller et samarbeid med MDG enn Høyres tradisjonelle samarbeidspartner Frp.

Om hvorvidt Høyre kan samarbeide med MDG har vært en diskusjon som har pågått i partiet i lengre tid.

Steenstrup kaller utspillet fra Oslo Unge Høyre for «fint», og sier han tar det med seg. Han understreker samtidig overfor Aftenposten:

– Jeg tror avstanden i dag er for stor til MDG. Vi må finne allianser og de vi skal samarbeide med, men da på grunnlag av vår egen politikk.

Han sier han tror på brede løsninger i miljøpolitikken.

– Jeg tror vi kan vise at vi har en veldig aktiv miljøpolitikk, som favner bredt, som folk slutter opp om og som når klimamålene, sier han.

Steenstrup sier det viktigste for Oslo Høyre nå er å utvikle sin egen politikk.

Under årsmøtet i helgen vedtok fylkeslaget blant annet en stor byutviklingspakke, inkludert en egen «gåstrategi» som skal gjøre det tryggere og mer attraktivt å gå til fots i Oslo. Oslo Høyre vedtok også at de ønsker å ta i bruk koronapass for å kunne holde flere tilbud åpne, som for eksempel kulturtilbud.

Fakta Morten Steenstrup Valgt som ny leder av Oslo Høyre etter Heidi Nordby Lunde under årsmøtet i Oslo Høyre lørdag. Stortingsrepresentant for Vestfold 1981–1989 Statssekretær i Finansdepartementet under Rolf Presthus og ved Statsministerens kontor under Kåre Willoch fra oktober 1985 til mai 1986 Har sittet i Oslo bystyre (2015–2019) og tidligere i Tønsberg bystyre (1976–1983) Forretningsadvokat med møterett for Høyesterett. Etablerte advokatfirmaet Steenstrup ANS i 1989, senere Steenstrup Stordrange. Endret navn til Sands i 2017. Eide og drev i flere år byggevareselskapet Herføll-gruppen i Østfold sammen ektefellen Kari Steenstrup Bor på Nordstrand, tre voksne barn og to barnebarn. Vis mer

Avtroppende leder Heidi Nordby Lunde ønsket helst å forsette.

Krevende år

I sin åpningstale til medlemmene fredag kveld adresserte avtroppende leder Heidi Nordby Lunde den tilspissede situasjonen som førte til at hun varslet sin avgang i oktober.

Hun gjorde det klart at hun egentlig ønsket å fortsette som leder, men at hun valgte å trekke seg da hun ble varslet om at flere bydelsforeninger ønsket en ny ledelse. Nestleder Eirik Lae Solberg valgte også å trekke seg.

Leder av valgkomiteen Jens Jørgen Lie opplyste at det var fire bydelsforeninger, én sideorganisasjon og en del enkeltmedlemmer som ønsket å bytte ut ledelsen.

I sin tale tok han et oppgjør med anonyme lekkasjer til mediene i forbindelse med jakten på ny leder.

– Dette må ta slutt, og vi må heve blikket, sa han.

Heidi Nordby Lunde er ikke den eneste i Oslo Høyre som ble presset ut av en ledende posisjon i fjor. I januar ble daværende gruppeleder Øystein Sundelin kastet på dramatisk vis av et flertall i bystyregruppen.

Under årsmøtet tok flere medlemmer ordet og kritiserte de mange personkonfliktene som har utspilt seg for åpen scene i Oslo Høyre det siste året.