Disse er mulige kandidater til jobben som ny forsvarsminister

I Senterpartiet lekes det med tanken på å hente inn en eksgeneral som ny forsvarsminister. To partitopper er likevel de mest aktuelle.

Ola Borten Moe (øverst til venstre), Marit Arnstad, Harald Sunde, Sigbjørn Gjelsvik (nederst til venstre) Bengt Fasteraune og Liv Signe Navarsete.

9 minutter siden

Lørdag formiddag ble det kjent at Odd Roger Enoksen (Sp) går av som forsvarsminister. Nyheten kom kort tid etter at det ble kjent at han på 2000-tallet hadde et seksuelt forhold til en ung kvinne.

Samme dag møtte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) pressen. Han vil nå jobbe med å finne en ny forsvarsminister og håper det vil komme på plass så fort som mulig.

