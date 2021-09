Usikker stortingsfremtid for partiledere og statsråder

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad (t.v.) og Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn er blant dem som har en nervepirrende valgnatt foran seg.

To partiledere, tre statsråder og en rekke prominente politikere er blant dem som vil bite negler på valgkvelden. Stortingsplassene deres er langt fra trygge.

Den mest fremtredende politikeren i faresonen er KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Han er for sikkerhets skyld satt på topp i både Aust- og Vest-Agder, tradisjonelt sterke KrF-områder. Ropstad ligger best an til å få et distriktsmandat i Vest-Agder, men har fra tid til annen falt utenfor på lokale meningsmålinger.

En annen partileder som ikke kan være trygg på sin stortingsplass, er MDGs Une Aina Bastholm. Hun representerer i dag Oslo, men står på listen i Akershus. Partilederen har ligget godt an på målingene de siste månedene.

Hennes to nestledere er det mer tvil om: Arild Hermstad kommer trolig inn fra Hordaland, mens Kriss Rokkan Iversen er overlatt til utjevningsmandatenes vold i Troms. Tidligere partileder Rasmus Hansson kjemper også om et mandat i Oslo, der han er på annenplass bak Lan Marie Berg.

KrF kan miste statsråder

KrFs 1. nestleder Olaug Bollestad sitter på partiets desidert tryggeste mandat i Rogaland, mens 2. nestleder Ingelin Noresjø trolig vil være helt avhengig av at partiet kommer over sperregrensen for å konkurrere om utjevningsmandatet i Nordland. Heller ikke utviklingsminister Dag Inge Ulstein har en sikker plass i Hordaland. På tre lokale målinger har han vært ute.

Senterpartiets nye Oslo-profil og tidligere Ap-veteran Jan Bøhler har lenge ligget an til å beholde sitt mandat i Oslo. Men de siste ukene har plassen blitt mer usikker, og Sps oppslutning har falt kraftig på landsbasis. Valgkvelden kan dermed bli ulidelig spennende for Bøhler, som søker sin femte periode på Stortinget.

Carl I. Hagen sliter

Frp-veteran Carl I. Hagen valgte på sin side å søke stortingsplass utenfor hovedstaden. Satsingen ser ikke ut til å lykkes, og Frp ligger fortsatt et stykke unna å beholde sitt mandat i Oppland. Skulle han komme inn, blir det Hagens niende periode på Stortinget.

Carl I. Hagen (Frp) ser ut til å kjempe i motbakke i Oppland.

En annen profilert Frp-politiker som kjemper for stortingslivet, er Jon Engen-Helgheim, som i år stiller i Oslo. Partifellen Christian Tybring-Gjedde er nærmest garantert plass, mens næringspolitikeren Sivert Bjørnstad og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen er «på vippen».

Nestledernes kamp

Venstre risikerer å miste flere av sine partitopper. Nestleder Sveinung Rotevatn kjemper om det siste distriktsmandatet i Hordaland, mens næringsminister Iselin Nybø er helt avhengig av et utjevningsmandat i Rogaland.

Til gjengjeld kan partiet få to distriktsmandater i Oslo, og dermed kan tidligere nestleder Ola Elvestuen få sin tredje periode på Stortinget.

SV tok hele seks utjevningsmandater ved forrige stortingsvalg, noe som flere av partiets mest fremtredende politikere som sitter på.

Blant dem som må krysse fingrene for utjevning, er stortingskomitéleder Karin Andersen og kulturpolitikeren Freddy André Øvstegård. Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er på sin side inne med et distriktsmandat på en rekke målinger.

SVs Karin Andersen må trolig komme inn på et utjevningsmandat i Hedmark.

Ap- og Høyre-topper sitter trygt

De to største partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, har nok «sikre» mandater til at de fleste av deres fremtredende politikere kommer inn uten problemer. Oslo er et unntak: Gjør Høyre et godt valg i hovedstaden, kan både Mathilde Tybring-Gjedde og Michael Tetzschner komme inn, fra henholdsvis 5. og 6. plass på listen. Gjør de et dårlig valg, kan begge være ute. Tybring-Gjedde er inne på de fleste meningsmålinger.

For Arbeiderpartiet er de mest fremtredende navnene som er «på vippen» tidligere AUF-leder Mani Hussaini og fylkesleder i Oslo Frode Jacobsen.

Begge Rødts nestledere stiller i Akershus: Marie Sneve Martinussen og Silje Josten Kjosbakken. Rødt kan få inn én av dem med et godt valg i fylket, men neppe begge. Den fremtredende Rødt-politikeren Mímir Kristjánsson stiller i Rogaland og er trolig helt avhengig av et utjevningsmandat.

To småpartier med muligheter

Tross uvanlig stor oppslutning for partiene utenfor Stortinget, er det kun et par av deres kandidater som har reelle muligheter til å få et mandat. Demokratenes Vidar Kleppe kan komme inn fra Vest-Agder, viser flere målinger. Kleppe har tidligere sittet på Stortinget for Frp.

Enkelte målinger i Finnmark viser også at den lokale listen Pasientfokus kan få inn et mandat. Partileder Irene Ojalas hovedsak på Stortinget vil i så fall være nytt sykehus til Alta. Før hun eventuelt kan ta den kampen, må Ojala imidlertid gjennomgå en ulidelig spennende valgnatt.