Solidarisk å satse på utenlandskabler, mener Venstre. Rødt advarer mot norsk «Messias-kompleks»

– Vi må ikke lide av et Messias-kompleks. Vårt kraftoverskudd kan bare bidra med noen promille av det Europa trenger. Det sier Røds energipolitiske talsperson.

Rødts Sofie Marhaug mener det er grenser for hvor mye Norge kan bidra med for å hjelpe andre europeiske land.

13. mars 2022 17:11 Sist oppdatert nå nettopp

EU-land kan få et akutt energiproblem. Denne uken kunngjorde EU-kommisjonen at EU vil redusere importen av russisk gass med to tredjedeler i løpet av året. Dette på grunn av Russlands krigføring i Ukraina.

Samtidig skal tempoet i den grønne omstillingen økes betraktelig. Det skal satses på energi fra vind og sol og på energiøkonomisering. Men EU vil få behov for import av både olje og gass og strøm for å klare denne omstillingen.