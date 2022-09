Når strømkrisen skal behandles i Stortinget, er hver tredje representant på utenlandsreise

Stortingspresident Masud Gharahkhani understreker at Stortinget er beslutningsdyktig når strømkrisen behandles.

Næringskomiteen er i Argentina, og en tredjedel av Stortinget er bortreist på dagen. – Opp til komiteene selv å bestemme, sier stortingspresidenten.

4. sep. 2022 13:50 Sist oppdatert 7 minutter siden

Mandag 19. september holder Stortinget ekstraordinært møte for å løse strømkrisen. På dagsordenen står debatt etter en redegjørelse fra olje- og energiminister Terje Aasland.

– Det er viktig å vise det beste av demokratiet, og det er at regjering og storting samarbeider til det beste for innbyggerne og næringslivet i den situasjonen vi er i, sa stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) etter at vedtaket ble fattet.

Siden har medier meldt at «hele Stortinget» samles. Det viser seg å være en smule overdrevet.