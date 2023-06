Enige om revidert budsjett – øker sosialhjelpen og barnetrygden

Avtalen innebærer økt sosialhjelp og barnetrygd samt at staten tar en større del av regningen for kollektivprosjekter. Samtidig økes oljepengebruken.

Kari Elisabeth Kaski, Eigil Knutsen og Geir Pollestad presenterte enigheten om revidert budsjett.

13.06.2023 10:31 Oppdatert 13.06.2023 11:04

SV, Ap og Sp la tirsdag formiddag frem en avtale om revidert statsbudsjett.

Fire hovedpunkter i avtalen er:

Sosialhjelpen økes varig med 10 prosent til mottager. Konsumprisindeksen er beregnet til 6,1 prosent, så dette innebærer en økning utover lønnsvekst. Dette skriver Oslo SV i en pressemelding.

Den statlige andelen på alle fremtidige store kollektivprosjekter økes til 70 prosent.

Barnetrygden økes. Partiene setter av 2 milliarder kroner ekstra til det. Det betyr 200 kr mer i måneden pr. barn mellom 6 og 18 år, ifølge SV. Barnetrygden øker fra 1083 kr til 1310 kr i måneden.

Oljepengebruken blir etter enigheten med SV 1,5 milliarder kroner høyere enn i regjeringens opprinnelige forslag.

– En pakke til de som har minst

– SV på Stortinget leverer en pakke til de som har minst i Oslo med en kraftig økning i sosialhjelpen og bedre kollektiv, sier Oslo SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll i en pressemelding.

Hun mener økningen i den statlige andelen til kollektivprosjekter vil komme hovedstadens innbyggere til gode.

– Dette vil ha stor innvirkning på Oslopakke 3 og store kollektivprosjekter som Fornebubanen og ny sentrumstunnel. Bare for Fornebubanen er det snakk om flere hundre millioner, sier hun.

Også økningen i sosialhjelpen er spesielt viktig for Oslo, mener SV.

Klima og miljø

SV varslet tidlig at de ønsket et løft i ytelser, et mer sosialt omfordelende budsjett, samt bedre klimaprofil.

Senterpartiets Geir Pollestad sa at partiene har landet mange viktige konklusjoner på miljø og klima.

– Forliket viser at det er mulig å komme frem til gode løsninger på klima, uten å skape uforutsigbarhet for olje- og gassnæringen, sa Pollestad.

SV opplyser at de har fått økt støtten til klimatiltak. Offentlige bygg skal bygges med solceller på taket. Det skal bli lettere for andre å bygge solkraft.

Satsingen på skogvern økes også med 100 millioner kroner.

I tillegg er partiene enige om at regjeringen til høsten skal legge frem tiltak som skal sikre lån, garantier og risikokapital til norsk grønn industri.

– Vi setter fart på det rettferdige grønne skiftet. I høst skal regjeringen komme med en virkemiddelpakke for grønn omstilling av norsk industri. Neste år kommer tiltak for å kutte klimagassutslipp gjennom elektrifisering av oljeinstallasjoner med havvind, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Enighet mandag kveld

Etter det Aftenposten får opplyst ble partene enige sent mandag kveld.

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum bekreftet på NRKs Politisk Kvarter tirsdag morgen at det ville bli enighet i forhandlingene i dag.

– Det kommer til å komme viktige grep for barnefamilier og andre som trenger å bli sett ekstra, sa han.

Han viste til at partiene er opptatt av å sikre lavere skatt for landets pensjonister. Dette ble tatt høyde for i regjeringens forslag.