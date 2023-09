Anbefaler omvalg i Norge for første gang på 40 år

Fylkesordføreren i Viken ber om omvalg i Østfold etter valgtabbe. Han mener tabben kan ha påvirket valgresultatet.

Valgdagen er unnagjort, men i Østfold kan det bli omvalg. Vis mer

Publisert: 27.09.2023 15:13 | Oppdatert: 27.09.2023 15:50

Det skjer etter at listen for Industri- og næringspartiet (INp) manglet til fylkestingsvalget i et valglokale i Moss. Feilen ble oppdaget da en velger som ville stemme på partiet, reagerte.

Det ble da klart at listen hadde manglet i valglokalet i Ryggehallen i syv timer.

Da alle stemmene var talt opp, fikk INp inn ett mandat på fylkestinget i Østfold. Partiet manglet imidlertid bare syv stemmer på å få inn ett mandat til.

Moss kommune forklarte feilen med menneskelig svikt.

– Ved en forglemmelse satt man ikke opp stemmesedlene til Industri- og næringspartiet. Det er leit og dumt. Men det kan alltid oppstå menneskelige feil, sa valgansvarlig Inger-Lise Skartlien til NRK.

INp-listene ble stående igjen på bakrommet da de andre listene ble lagt ut.

Fylkesordføreren vil ha omvalg

INp klaget til fylkesvalgstyret i Østfold og krevde omvalg.

Det er Kommunaldepartementet som skal avgjøre om kravet blir innfridd.

Valgstyret i Østfold skal komme med en anbefaling til departementet. Hva de lander på blir avgjort i et møte onsdag klokken 17.

Vikens fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) har imidlertid gitt sin innstilling.

I den står det at «feilen ved gjennomføringen av valget antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene».

Han innstiller videre på at «fylkesvalgstyret anbefaler at klagen tas til følge».

Det er altså Kommunaldepartementet som til slutt skal avgjøre om det blir omvalg. Det er også departementet som skal avgjøre om et eventuelt omvalg skal gjelde hele Østfold eller bare Moss kommune.

Departementet har ikke svart på Aftenpostens spørsmål om hvilket utfall som er mest aktuelt om det blir omvalg.

Skal mye til for omvalg

Valgforsker Bernt Aardal sier det er 40 år siden det måtte et omvalg til i Norge.

I 1983 skjedde det i kommunene Beiarn og Torsken.

Han sier det kan bli krevende for partiene å mobilisere både egne folk og velgerne til et omvalg i Østfold.

– Velgerne har nok lagt dette valget bak seg. Det kan bli krevende å få dem til urnene en gang til, sier Aardal.

Han sier at utfallet av valget da er helt åpent igjen.

– Det er ikke sikkert at et omvalg vil gi det samme resultatet som det ordinære valget ga, sier Aardal.

Høyre ble største parti i Østfold, men Ap, Sp, SV, MDG og Rødt fikk med seg INp og Pensjonistpartiet i et valgteknisk samarbeid, skriver NRK.

Det er dermed Ap som pr. nå ligger an til å få fylkesordføreren i nye Østfold. Det kan endre seg med omvalg.

Østfold gjenoppstår som eget fylke 1. januar 2024. Da avgår Viken fylke med døden etter fire år.

Aardal er tydelig på at det er viktig at valget holdes om igjen, hvis det viser seg at lovens kriterier for omvalg er innfridd.

Aardal sier at de kriteriene er ganske strenge. Det må sannsynliggjøres at feilen kan ha hatt direkte innvirkning på mandatfordelingen.

– Det spesielle her er at INp kun mangler syv stemmer, sier Aardal.

Avslørte feil i valgprotokoller

Innsynsentusiasten Hallvard Nygård skrev tirsdag kveld på X at han har funnet feil i valgprotokollen til fylkestingsvalget i 17 kommuner.

Antallet godkjente stemmesedler var flere steder langt høyere enn antallet velgere registrert i manntallet.

Valgdirektoratet avviser imidlertid at det har skjedd valgfusk.

De viser til en summeringsfeil når valgprotokollene ble hentet ut av de digitale systemene.

«Hvis man manuelt summerer tallene som finnes i protokollene vil man komme frem til riktige nøkkeltall», skriver Kjetil Vataker Johansen i Valgdirektoratet i en e-post til Aftenposten.