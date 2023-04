LO og YS klare for streik fra søndag. Dette er de nær 700 bedriftene som kan bli rammet.

– Vi har alltid som mål å bli enige, men er godt forberedt på streik, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik (t.v.) har varslet NHO-sjef Ole Erik Almlid om nær 700 bedrifter som vil bli rammet av streik.

11.04.2023 15:59

Tirsdag overleverte LO-lederen listen over medlemmer som eventuelt tas ut i streik til riksmegler Mats Wilhelm Ruland og NHO.

Ved en konflikt planlegger LO å ta ut et bredt spekter av bransjer over store deler av landet. Stikkord er de store industrilokomotivene i leverandørindustrien, ferjer,bryggerier og matbransjen. Blant de kjente bedriftene som vil bli rammet er:

Ikea, Aker Solutions, Hydro Aluminium, Veidekke, bryggeriene Ringnes, Hansa, Gran, Arendals og E.C. Dahls Bryggeri AS, Orkla, Recover, Skanska, Veidekke, Bravida, Adecco, ISS, Volvo Norge og Toyota.

Fergetrafikken over hele landet vil også rammes ved en streik. LO har varslet plassfratredelse for totalt 22.947 medlemmer:

YS forhandler og megler parallelt med LO overfor NHO. YS har varslet Riksmekleren om plassfratredelse for 1.441 medlemmer fra samme tidspunkt.

LO har varslet plassoppsigelse for 185.000 medlemmer. YS har varslet plassoppsigelse for 16.300. Disse medlemmene vil bli tatt ut i streik ved en eventuell opptrapping av konflikten.

15 timer overtid

Innspurten i meglingen mellom NHO og LO/YS på arbeidstagersiden, lokomotivene i norsk arbeidsliv, starter fredag 14. april. Riksmekleren har frist frem til midnatt lørdag til å finne en omforent løsning. Blir ikke partene enige, starter streiken ved arbeidstidens begynnelse søndag.

For to år siden meglet partene 15 timer på overtid før de kom til enighet. Årets oppgjør betegnes som krevende. Det betyr at partene antagelig vil megle på overtid utover natten og søndag formiddag før det blir avklaring: Streik eller avtale om lønnsveksten for neste år.

Både LO og YS krever økt kjøpekraft i år. I tillegg har begge krav om spesielle tillegg til lavtlønte med under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Ved mellomoppgjøret for to år siden fikk lavtlønte 1 krone pr. time ekstra. Det utgjør kroner 1.950 kroner på årsbasis.

Etter to år med reallønnsnedgang, mener LO at det er «arbeidstagernes tur til å få sin del av kaken». Kravene er:

Økt kjøpekraft kjøpekraft Kjøpekraften er verdien av lønnen korrigert for prisutviklingen

Sikre arbeidstagernes andel av verdiskapingen

Prioritere likelønn og motvirke lavlønn.

– To år på rad har flertallet av arbeidstagere opplevd at prisveksten har vært høyere enn lønnsveksten. Arbeidstagernes andel av verdiskapingen har falt. Dette er en utvikling som må snus. Vi skal ha vår del av kaken, sier LO-lederen.

Hun viser til at mange bedrifter går veldig godt og at overskuddene er høye.

– Vårt mål er å utjevne forskjeller mellom folk og sikre at norske arbeidstagere får sin del av verdiskapingen, sier hun.

Lavere reallønn

Direktør arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, sier at NHO forholder seg til uttakwt gjort av LO og YS.

– Vi går inn i meklingen med mål om å finne en løsning. Men dersom meklingen ikke fører frem, er vi forberedt på at det kan bli konflikt, sier hun.

NHO mener det er «viktig å ivareta bedriftenes konkurranseevne».

-Situasjonen i bedriftene er svært ulik. NHO er opptatt av at lønnsveksten må være tilpasset den økonomiske situasjonen i den enkelte bedrift. Vi må ikke ende med et oppgjør som går utover bedriftenes konkurranseevne og mulighet til å skape og utvikle arbeidsplasser.

– Levedyktige bedrifter er med på å sikre Norges fremtid, sier Melsom.

Fjorårets oppgjør skulle gi økt kjøpekraft. Men den overraskende høye prisstigningen på 5,8 prosent førte til nedgang i kjøpekraften for de fleste. I tillegg sank arbeidstagernes andel av verdiskapingen fra 80 til 78 prosent i fjor.

Det betyr at eierne fikk en større del av kaken. Det bruker også LO som et argument for økt kjøpekraft.– I en periode med økte priser, er det kun et skikkelig lønnsløft som hjelper. Det er vår jobb å sikre at arbeidstagerne får sin del av kaken, sa LO-lederen.

YS krever «lønnstillegg som bidrar til å øke medlemmenes kjøpekraft og sikre dem en rettmessig andel av verdiskapingen i virksomhetene».

– Større overskudd til eierne, mer i bonus og høye lederlønninger viser at det er rom for at ansatte skal få sin del av verdiskapingen, sier leder av YS Privat, Anneli Nyberg.

Forhandler bare lønn

Resultatet fra LO-NHO oppgjøret danner normen for de andre oppgjørene i norsk arbeidsliv gjennom den såkalte frontfagsmodellen. frontfagsmodellen.Frontfaget består av konkurranseutsatt industri og forhandler alltid først. Resultatet fra disse forhandlingene danner normen for de andre oppgjørene. Begrunnelsen for frontfagsmodellen er at lønnsveksten i samfunnet skal følge det konkurranseutsatt industri kan leve med over tid.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Da forhandler partene kun om lønn. I hovedoppgjørene annethvert år forhandler partene også om selve ordlyden i tariffavtalene. Da kan stridsspørsmål om pensjon, ferie, videreutdanning og lignende også bli en del av forhandlingene.