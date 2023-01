Strøm «rett i dass», sa minister om regjeringens nye plan. Slik svarer Støre.

Ola Borten Moe skrev på Facebook at de nye hydrogenplanene er lysår unna å være forsvarlige. Jonas Gahr Støre sier strømmen havner på nett, ikke i dass.

Ola Borten Moe har ikke troen på grønt hydrogen.

11.01.2023 13:11

Forrige uke presenterte Støre og den tyske visekansleren en avtale mellom de to landene. Målet er at Norge i fremtiden skal levere hydrogen til tyskerne. Innad i regjeringen er det svært ulike vurderinger av om det er lurt å satse på hydrogen.

Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe har gått kraftig ut mot de nye planene. Han er også minister for høyere utdanning. Borten Moe blåste ut på Facebook. Der viste han til en avtale mellom Statkraft og Nel. Den ble signert i forbindelse med visekanslerens besøk i Norge.

Tyskerne er veldig interessert i såkalt «grønt hydrogen» fra Norge.

Borten Moe viste til at det går veldig mye energi tapt når man produserer hydrogen på denne måten. Han mente så mye som 70 prosent forsvinner.

Han konkluderte med at hvis de to selskapene lykkes, så vil 10 prosent av norsk strømproduksjon gå «rett i dass».

«Det er etter mitt skjønn lysår unna å være forsvarlig eller fornuftig», skrev han videre.

På nett, ikke i dass

Jonas Gahr Støre møtte onsdag i Stortingets spørretime for første gang i 2023. Der ble han spurt om Borten Moes uttalelse. Der sa han at Sp-toppen tar feil.

Aftenposten spurte Støre etterpå om hva det er Borten Moe har misforstått. Støre sier at i en verden uten klimautfordringer, så hadde man ikke trengt å ta hydrogen inn i energimiksen.

– Da kunne vi fortsatt med gass og kull, men vi har klimautfordringer. Da er hydrogen en av løsningene. Det er ikke en løsning som vi har rett over natten. Det er utfordringer knyttet til det med energitap. De må vi løse, sier han.

Støre sier avtalen Norge gikk inn med Tyskland, handler om å utvikle en verdikjede for hydrogen.

– Myndighetene må gjøre en jobb, og selskapene må være med slik at det blir lønnsomt og bærekraftig. Da havner det ikke i dass, det havner på nett og gir oss kraft som ikke gir oss klimagasser, sier Støre.

Jonas Gahr Støre forsvarer de nye avtalene med Tyskland.

Tar selvkritikk

Til Dagbladet sier Borten Moe onsdag at han tar selvkritikk for utspillet som Støre nå tar avstand fra.

– Det var forhold jeg ikke hadde oversikt over da jeg skrev det innlegget. Det gjorde at jeg bommet litt, sier Borten Moe til avisen.

Sp-nestlederen viser til at det er to forhold han ikke kjente til da han skrev Facebook-innlegget.

For det første var han ikke oppmerksom på at Ap-statsrådene Terje Aasland og Jan Christian Vestre, som han selv sitter i regjering sammen med, deltok i fremleggelsen.

For det andre mener han Aasland i ettertid har kommet med en viktig presisering om at det skal brukes kraft som ikke har alternativ verdi til hydrogensatsingen.

Skal hente kraften fra havvind

Borten Moe skrev i sitt opprinnelige innlegg at planene viser at det stadig blir «mer åpenbart at vi altfor lenge har oppført oss som om det er ubegrenset tilgang på fornybar og rimelig strøm i Norge».

Det samme er noen av innvendingene som brukes mot planene om elektrifisering av sokkelen.

– Vi må ha mer rimelig, tilgjengelig kraft. Noe av det som skal elektrifisere sokkelen, må komme fra sokkelen i form av havvind. Når vi får det i gang, så kan vi få nok kraft inn til det norske forbruket på land, og antageligvis nok til at vi kan produsere hydrogen, sier Støre.

Han viser til selskapet Yara i Grønland.

– De har pekt på muligheten for å kutte 800.000 tonn CO₂, ved å erstatte gass i gjødselproduksjonen med hydrogen, sier Støre.

Avviser Sp-forslag

I julen tok Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad til orde for en modell hvor områdene rundt utenlandskablene blir egne prissoner.

SV er blant partiene som tidligere har tatt til orde for egne prissoner.

I spørretimen svarte Støre at han ikke vil hverken åpne eller lukke døren for det, men la til:

– Jeg har enda ikke sett ett overbevisende argument for at det er veien å gå.

Støre utdypet problemene med dette i etterkant. Han viser til at et prisområde i dag er et område som er karakterisert av en flaskehals. Det er et område hvor det er en begrensning på overføringene av kraft inn og ut av området.

– Om det vil fungere som det ved et kabelområde, er det ene spørsmålet. Det andre er at vi har forpliktelser etter EØS-avtalen i måten vi eksporterer og importerer til landene rundt oss, sier Støre.

– Viser disse sakene at Ap og Sp er på ulike planeter når det gjelder forholdet til Europa og strøm?

– At vi har to partier som reiser ulike spørsmål og løsninger, det mener jeg er helt innafor. Det er bra at vi får opp den diskusjon, sier Støre.

Han viser til forholdet mellom Høyre og Frp på borgerlig side om strøm og klima.

– Der er de ikke på ulike planeter, men i ulike solsystemer. Denne regjeringen har mål for begge deler, og vi leverer på det.