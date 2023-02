Rogaland Ap vil ha Hadia Tajik som nestleder i partiet

Rogaland Ap bekrefter at de ønsker Hadia Tajik som nestleder i Ap. Tajik gikk av som nestleder og statsråd for ett år siden etter pendlerboligavsløringen.

22.02.2023 10:40 Oppdatert 22.02.2023 10:52

– Rogaland Ap ønsker og går sterkt inn for Hadia Tajik som ny nestleder i Arbeiderpartiet. Styret hadde møte mandag og har bedt meg formidle en krystallklar melding, og det er at vi ønsker Hadia Tajik som nestleder i Ap igjen, sier fylkesleder Frode Fjeldsbø i Rogland Ap til VG.

Han skal sitte i partiets valgkomité, som ledes av LO-sjef Peggy Hansen Følsvik.

Den ene av de to nestlederplassene har stått tom etter at Tajik gikk av i fjor vår som følge av pendlerboligsakene. Fiskeriminister Bjørnar Skjæran er i dag Aps eneste nestleder.

– Vi oppfatter at Hadia har beklaget de feilene hun har gjort, stått til rette for det, trukket seg og gjort opp for seg. Så mener vi at nå må hun som den fabelaktig dyktige politikeren hun er, få komme tilbake, sier fylkesleder Fjeldsbø.

Hadia Tajik sier selv at hun er glad for tilliten, og at hun er klar for toppverv igjen hvis partiet vil ha henne.

– Jeg er glad for å ha hjemfylket mitt i ryggen og takknemlig for at så mange folk fra hele landet i organisasjonen vår har oppfordret meg til å stille. Hvis valgkomiteen og landsmøtet også vil det, så er jeg klar for å ta ansvar i ledelsen av partiet.

En Kantar-måling i TV 2 viste nylig at én av tre Ap-velgere vil ha kunnskapsminister Tonje Brenna som nestleder. 19,3 prosent av velgerne ønsket Trond Giske, mens 18,5 prosent ønsket Tajik.