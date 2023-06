Går mot gransking og kontrollsak mot Tonje Brenna: – Grov feilvurdering

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har gjort en grov feilvurdering. Det konkluderer lederen for kontrollkomiteen på Stortinget, Høyres Peter Frølich. Nå går det mot granskning.

Peter A. Frølich (H) leder kontrollkomiteen på Stortinget.

20.06.2023 12:01 Oppdatert 20.06.2023 13:31

– Tonje Brenna har gjort en grov feilvurdering. Utnevnelsen av Elgesem ser ut som et klart brudd på habilitetsreglene. Det er særlig oppsiktsvekkende når Elgesem selv ba henne vurdere habiliteten, sier Frølich.

– Utnevnelsen av Elgesem til styrevervet fremstår ugyldig. Ikke fordi han ikke er kvalifisert, men fordi utnevnelser må skje på en måte som innbyr til tillit. Her har både Brenna og statsministeren erkjent at det har skjedd en alvorlig feil, fortsetter han.

Brenna ringte selv Frølich

Tirsdag ble det kjent at kunnskapsminister og Ap-nestleder Tonje Brenna (Ap) ga et styreverv i stiftelsen Wergelandssenteret til lagdommer Frode Elgesem, som hun nå har erklært seg inhabil overfor. De to ble kjent da han var AUFs bistandsadvokat under 22. juli-rettssaken. Stiftelsen finansieres i stor grad av Kunnskapsdepartementet.

Stiftelsen har gitt penger til Utøya AS, hvor tre styremedlemmer er nære venner av Brenna. En av dem er Brennas ekssamboer Martin Henriksen. Brenna har erklært seg inhabil også overfor disse.

Kunnskapsminister og Ap-nestleder Tonje Brenna (Ap) ga et styreverv i stiftelsen Wergelandssenteret til sin venn Frode Elgesem.

Frølich sier Brenna selv varslet ham om saken.

– Jeg fikk selv en telefon fra Tonje Brenna i går kveld hvor hun varslet om saken. Det var en ryddig samtale. Hun var åpen om feilene og lovet kontrollkomiteen all informasjon vi ber om. Det setter jeg pris på som komitéleder, sier han.

Vil åpne kontrollsak

Frølich varsler at Høyre vil undersøke saken i kontrollkomiteen.

Det kreves støtte fra en tredel av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for å åpne kontrollsak.

Venstre støtter også dette, og da er det flertall.

– En av kontrollkomiteens viktigste oppgaver er å sjekke at regjeringens utnevnelser har skjedd på korrekt måte. Det er helt naturlig at vi undersøker dette grundig. Vi vil be om å få oversendt forklaringen hun gir, tidslinjer og annen relevant informasjon.

– Det er for tidlig å dra konklusjoner om utfallet. Men jeg vil takke Brenna for at hun har vært åpen og samarbeidsvillig fra første stund. Per nå har vi ingen mistanke om at ikke alt er lagt på bordet, men vi vil selvsagt følge opp og gå gjennom dokumentasjonen vi får tilsendt, sier Frølich.

Frp-leder Sylvi Listhaug varslet tirsdag at hun vil åpne kontrollsak. Det er neppe aktuelt, sier tidligere SV-leder Audun Lysbakken til Vårt Land. Heller ikke Rødts Seher Aydar tror det blir aktuelt med kontrollsak, sier hun til VG.