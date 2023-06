Stortingspresidenten: Som samfunn har vi feilet i å beskytte det skeive miljøet

Det er søndag ett år siden 25. juni-angrepet i Oslo. Søndag formiddag startet markeringene med nedleggelse av blomster på åstedet for angrepet.

Stortingspresident Masud Gharahkhani, statsminister Jonas Gahr Støre, justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og flere fra regjeringen. Vis mer

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) og flere andre medlemmer fra regjeringen deltok på markeringen. Også avtroppende kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) deltok.

25. juni er det ett år siden to mennesker ble drept og flere skadet i skytingen ved London Pub og Per på hjørnet i Oslo.

– Det er en stillhet her, som markerer samholdet og ettertanken for det dramaet som utspilte seg her i fjor. Det er fint å være sammen på en dag som dette, sa Støre til TV 2 etter markeringen.

Stortingspresidenten forteller til TV2 at da terroristen gikk av trikken og tok frem sine våpen var helvete løs.

– Det var et angrep på det norske samfunnets verdier og på det skeive miljøet.

– Som samfunn har vi feilet i å beskytte det skeive miljøet. Det handler om hvilket land vi skal ha, sier Gharahkhani.

Støttegruppa 25. juni, FRI og Skeiv Verden deltok også på markeringen.

– Skal bli en trygg pridemarkering

Den siste tiden har PST merket en økning i antall trusler mot pride og det skeive miljøet. Men det er det ingen endring i trusselnivået før årets pridearrangementer.

Støre sier han forstår den uroen som mange føler på.

– Vi har vært opptatt av at de som tilhører det skeive miljøet, skal vite at de har samfunnet i ryggen.

– Vi lever ikke i et risikofritt samfunn, det tror jeg vi også må erkjenne. Men alt er satt inn på at det skal bli en trygg markering i den uken som kommer nå. Det har regjeringen jobbet for å forsikre seg om. Politiet og tjenestene som følger med på det, legger all mulig vekt på det, sier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre, stortingspresident Masud Gharahkhan, Oslos ordfører, Marianne Borgen t.v. og Justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl er med på nedlegging av blomster ved «Per på Hjørnet».

En rekke markeringer søndag

Det blir minnemarkering i Oslo rådhus klokken 13, og klokken 16 starter en solidaritetsmarsj gjennom Oslos gater. Skeive og deres støttespillere inviteres til en marsj for å «ta tilbake gatene» etter angrepet.

Klokken 19 starter en konsert og minnemarkering på Sentrum Scene, hvor Sondre Lerche, Fay Wildhagen og Tuva Syvertsen er blant dem som opptrer.