Støre om Høyres eldrepolitikk: Vil gi dårligere tilbud og lavere lønn og pensjon for ansatte

UTØYA: Statsminister Jonas Gahr Støre mener Høyre «snakker egen politikk til side» av frykt for at folk skal forstå konsekvensene.

Statsminister Jonas Gahr Støre talte på AUFs sommerleir på Utøya lørdag. Vis mer

Høyre og partileder Erna Solberg flyr høyt på meningsmålingene. Statsminister Jonas Gahr (Ap) sier at Høyres budskap ikke henger sammen med det partiet foreslår lokalt i programmer og budsjetter.

– Jeg mener at Høyre visker ut forskjeller som er mye mer synlige enn de nå gir inntrykk av. De sitter ganske stille i båten. Høyre snakker egentlig politikken sin, ikke ned, men til side, sier Støre.

Nær 1000 entusiastiske AUF-ere på Utøya ga Støre velkomst som en popstjerne lørdag. Han svarte med å love at Ap kan vinne valget. Oppskriften er blant annet å flombelyse konsekvensene av Høyres privatiseringsiver.

Ifølge Støre har Høyre i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger alene lagt frem budsjettforslag med kutt på 400–500 millioner kroner ved å overlate driften av sykehjem til kommersielle aktører.

– Den eneste måten å drive eldreomsorgen billigere på er å kutte i lønn og pensjon. 80 prosent av kostnadene på et sykehjem er lønn og pensjon. Så når Erna Solberg sier at de skal hegne om rettighetene til de ansatte, bør de ansatte tenke seg om. For det henger ikke sammen, sier Støre til Aftenposten.

– Dårligere kvalitet for eldre

– Er det ikke mulig å verne lønns- og arbeidsvilkårene og samtidig effektivisere og redusere kostnadene i driften?

– Jeg mener den regningen ikke går opp. I Bergen har de sagt tydelig ifra om at de ikke vil åpne for ett eneste nytt kommunalt sykehjemstilbud. Ut på anbud, er svaret.

– Det mener jeg vil bli dårligere for dem som jobber der, og resultatet vil bli dårligere for dem som bor der og trenger hjelp. For da blir det mindre fast bemanning, mer rotasjon, flere ansikter å forholde seg til, og det går ut over kvaliteten på omsorgen, sier statsministeren.

– Privatisering betyr dårligere kvalitet for eldre og dårlige lønnsvilkår for ansatte?

– Det henger sammen. Jeg ser ikke at du kan foreta de store kuttene uten at det blir resultatet. Derfor blir dette valget et mye tydeligere retningsvalg enn de gjør det til, svarer Støre.

Ap ser positivt på en velferdsmiks av offentlige, ideelle og private tilbud.

– Men det offentlige må styre hvordan vi bruker ressursene våre. Høyres opplegg er å gå i retning av det at det offentlige åpner for at kommersielle aktører skal ta ut store overskudd av den sektoren. Det er ikke i tråd med den norske velferdsstatsmodellen, sier Støre.

Han tror Høyre ønsker å «viske ut» konsekvensene av egen politikk fordi de også har oppdaget at vanlige folk ikke ønsker kommersialisering av velferdstjenester.

Støre mener det ikke er «sammenheng mellom det Høyre nå reiser rundt og forteller, og det de faktisk har foreslått».

– Høyre toner det ned. Da er vår oppgave å snakke det opp, sier han.

Ber Ap ta tak i de virkelige problemene

I et intervju med Aftenposten nylig tilbakeviste Høyre all kritikk fra Arbeiderpartiet om Høyres manglende troverdighet i eldreomsorgen.

– Ap må slutte å gjøre offentlig-privat til den største utfordringen i eldreomsorgen og begynne å ta tak i de virkelige problemene som sårbare eldre og pårørende opplever, sa Høyre-representant i helsekomiteen på Stortinget, Erlend Svardal Bøe.

Han mente det var «ironisk» å se Aps angrep på Høyre «når vi ser hva Arbeiderpartiet har gjort de siste årene».

Bøe peker på Høyres programmer i de fire byene. I Stavanger vil partiet ha et eget løft for de helseansatte.

I Bergen: tilrettelegge for flere omsorgsboliger. Oslo Høyre vil gi videreutdanning til ansatte i eldreomsorgen. I Trondheim vil de bygge flere seniorboliger.

AUF-ere venter på statsminister Jonas Gahr Støre tale på AUFs sommerleir på Utøya lørdag. Vis mer

– Høyre snakker ned

Han fikk en varm mottagelse, men også kritiske spørsmål om klima, skatt, kvinnehelse og Palestina fra ungdommen som satt i bakken foran talerstolen.

– Det er ikke alltid jeg får motivasjon av å ha en stor oppoverbakke foran meg. Men dere, Utøya-bakken, den fyller meg med optimisme og fremtidstro, åpnet Støre.

– En skikkelig god tale, mente AUF-leder Astrid Hoem.

Støre avviser at Ap og han personlig jobber i motbakke:

– Ett år etter at vi hadde fare for rasjonering på strøm, halvtomme vannmagasiner og rekordhøye strømpriser, har vi fulle vannmagasiner og de laveste strømpriser i Europa.

– Her har politikken lyktes. Det er fordi vi ikke hoppet på lettvinte løsninger. Trygg økonomisk styring handler om å stå i det når det stormer.

– Vi skal kjempe for å vinne valg i hver kommune. Det betyr at man kan få seg overraskelse på steder hvor man har tatt for gitt at det blir politiske skifte, forteller han.

Motbakke med ny renteøkning

Men allerede 17. august, samme dag som partilederdebatten i Arendalsuka, får han høyst sannsynlig en ny «motbakke». Da vil Norges Bank etter signalene å dømme øke renten igjen.

Statsministeren mener pris- og renteøkninger må ses i et større perspektiv:

– I flere land ser vi at rentetoppen snart er nådd. Jeg håper det kan snu og gå andre veien. Og jeg håper at vi kan bidra til å få kontroll over prisene, som i stor grad er importert.

– Men jeg minner om at vi har krig i Europa med omfattende konsekvenser. Norge står foran veldig stor, krevende valg når vi skal lage langtidsplan for Forsvaret og beredskapsplan. Da vil det komme tydeligere hva som står på spill, sier Støre.