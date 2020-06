Regjeringen er i rute for å nå klimamålet for 2020. Det rokker ikke ved MDGs plan for 2021-valget.

– Mens partiene finner ut av hvor høyt de setter klimasaken, må vi jobbe for å bli størst mulig, sa partileder Une Bastholm under MDGs sommerkonferanse mandag.

De kan havne på vippen i en stadig mer uoversiktlig samarbeidskabal:

MDGs ambisjon for stortingsvalget i 2021 er å havne i vippeposisjon og grønnfarge klimapolitikken, uavhengig av om den skal skapes sammen med rødgrønn eller borgerlige side.

Hun sier det likevel blir lenge til de velger seg en blokk de støtter neste høst og at nå er et «ekstremt dårlig tidspunkt» for å velge mellom Støre og Solberg.

Mener Arbeiderpartiet står i en «fossil» spagat

Under Arbeiderpartiets oppsummering av stortingsvåren sa Støre at forskjellene mellom AP og MDG er for store for regjeringssamarbeid.

– Mener du rødgrønn side har tapt seg denne våren?

– Det er sjelden vi har sett Støre så engasjert som da han satt i Dagsnytt 18 og forsvarte oljeskattepakken. Det blir opp til partiet hvilke samarbeidspartnere vi peker på, men det blir nok lenge til vi binder oss til en blokk. Det er for tidlig å si nå, svarer Bastholm.

– Regjeringssamarbeidet kan ikke inkludere Frp

Bastholm vil ikke rangere de ulike partienes miljøpolitikk, men mener både regjeringen og de rødgrønne har sviktet muligheten til å drive omstilling.

– Hva skal til for at dere vipper mot den borgerlige siden?

– Da må sammensetningen i Stortinget se ganske annerledes ut. Vi ønsker ikke å støtte et regjeringssamarbeid som inkluderer Frp, dermed blir det mer krevende å få til et samarbeid på borgerlig side.

Selv om MDG vil nekte Frp adgang til regjeringskontorene, kan Bastholm ikke svare på klart på om partiet kan støtte en regjering som også har Frp som en del av sitt parlamentariske grunnlag – slik Solberg-regjeringen har i dag.

– Vi har ikke vedtak på hvorvidt vi kan være støtteparti med Frp. Men i et samarbeid med Frp vil vi i beste fall nulle ut hverandres klimapolitikk, sier hun.

Grønn ungdom ser mot Ap

Hulda Holtvedt er nasjonal talsperson for Grønn ungdom. MDGs ungdomsorganisasjon har vedtatt at de vil ha en ny regjeringen og har bedt moderpartiet søke sammen med de rødgrønne.

– Nå har de blå sittet en stund, og har vist at de ikke klarer å dra klimapolitikken i en dramatisk ny retning. Da bør man prøve noe nytt, sier hun til Aftenposten.

At regjeringen er i rute for å nå 2020-målet, endrer ingenting. Det er en falsk historie at regjeringen lykkes med klimapolitikken, mener Holtvedt, som viser til at land som Sverige, Finland og Tyskland har klart å kutte sine utslipp i en annen størrelsesorden enn Norge.

– Hva er argumentet for at Ap og Sp-regjering vil gi bedre klimapolitikk enn den sittende regjeringen?

– Jeg er ikke sikker på at de vil gjøre det bedre, men jeg tror det går an å snakke med Ap og Sp hvis vi er store og er på vippen. Det er en «long shot» å håpe at de skal bli med på en sluttdato for oljeproduksjon eller stans i utdeling av letesildene. Men til syvende og sist avgjøres de tingene av styreforholdene mellom partiene på Stortinget.