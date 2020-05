Saken vil bli oppdatert.

Venstres Ketil Kjenseth gikk tidligere i dag ut og fortalte at han kommer til å stemme i tråd med egen overbevisning når Stortinget i dag skal debattere og vedta endringer i bioteknologiloven. Både han og Kristian Tonning Riise i Høyre varslet i går at de kunne komme til å gjøre dette.

Nå opplyser også Riise i Høyre at han har bestemt seg for å gjøre det samme.

– Ja, jeg kommer til å stemme i tråd med egen samvittighet, opplyser han.

Han sier at han ikke klarer å sitte og se på at politikere i andre partier bryter ut og vipper flertallet, mens «alle i regjeringspartiene skal logre for KrF».

Debatten starter i formiddag og vil trolig vare til rundt klokken 15.00. Politikerne skal argumentere for og imot alt fra eggdonasjon og assistert befruktning til enslige til tidlig ultralyd og nipt-test, som kan avsløre sykdom og kromosomavvik hos fostre.

Ap, SV og Frp har inngått forlik

Årsaken til at det blir en spennende avstemning, er at Ap, SV og Frp har inngått et forlik om en rekke endringer. Mye som inntil nå har vært forbudt, vil bli tillatt om dette går igjennom. Dette har falt enkelte i Frp tungt for brystet, og de vurderer å stemme mot eget parti.

På regjeringssiden har KrF bundet opp Høyre og Venstre til en restriktiv politikk. Det skjedde i regjeringsforhandlingene i januar i fjor.

Men fordi KrF har oppfordret politikere i Frp til å følge egen samvittighet, har dette ført til en motreaksjon fra Kjenseth og Riise, som også vil følge egen samvittighet.

Riise stemmer i hvert fall for fem forslag

– Skulle flertallet snu likevel, skal jeg i hvert fall leve med at jeg har gjort mitt, sier han.

Høyre-politikeren sier han vil stemme for eggdonasjon, lagring av befruktede egg, nipt-test, tidlig ultralyd og assistert befruktning til enslige.

Ut over det må han studere listen over voteringer for å finne ut om han skal støtte flere av forslagene Ap, SV og Frp står sammen om.

Utbrytere i Frp, Høyre, Venstre og Sp

Minst 85 må stemme for endringer for å få dem vedtatt. Ap, SV og Frp har 86 stemmer, men noen i Frp vil altså bryte ut. Hver eneste stemme på begge side kan altså bli avgjørende for utfallet i flere voteringer.

Sp støtter i utgangspunktet regjeringens restriktive linje, men også i Sp er det ventet utbrytere. Åslaug Sem-Jacobsen bekrefter på SMS til Aftenposten at hun har bestemt seg for å bryte med eget parti på ett punkt.

«Ja. Jeg stemmer for eggdonasjon, men følger partiet i resten», skriver hun.

Også Siv Mossleth i Sp har uttalt at hun stemmer for dette.

Uendret lov i 16 år

Frps helsepolitiske talskvinne og saksordfører for saken i Stortinget, Åshild Bruun-Gundersen, la i sitt innlegg vekt på at loven har vært uendret siden 2004. Den er altså ikke blitt endret på 16 år.

– Samfunnet har endret seg siden den gang. Teknologien er blitt bedre og mer treffsikker, sa hun i sitt innlegg.

– Jeg håper at Norge i likhet med de aller fleste land i Europa tillater eggdonasjon, sa hun.

Hun la ikke skjul på at det har vært en mer vanskelig avgjørelse å gå inn for assistert befruktning for enslige, men mener forslaget rammes inn på en trygg måte.

– Ingen enslige kvinner vil få tilgang til eggdonasjon, sa hun og understreket at surrogati ikke blir tillatt i Norge.

Aps Tuva Moflag forsvarte eggdonasjon ved bl.a. å vise til at hun mener det er ulogisk at kvinner skal føle seg som lovbrytere for å få donert egg, mens menn har fått donert sæd i mange år.

H: Ikke utredet. Uforsvarlig

Politikere i Høyre, KrF og Sp kritiserte Frp og Ap for å gå inn for en rekke endringer uten å ha utredet konsekvensene og for å bruke helsekroner på en rekke friske kvinner. De siktet bl.a. til tidlig ultralyd og nipt-test, som nå blir et tilbud til alle.

Sveinung Stensland (H) mente Frp, SV og Ap drev med «hasteinnføring» av en rekke forslag uten at de er utredet.

– Høyre mener noe av dette er uforsvarlig, sa han.

Han antydet også at tidlig ultralyd til alle ville kreve mye ressurser og kunne gå ut over tilbudet til syke kvinner. Stensland mener det også er feil bruk av ressurser å bruke penger på nipt-test til alle.

Fra KrF ble det vist til at konsekvensene av hverken tidlig ultralyd, nipt-test eller mitokondriedonasjon er utredet.

– Hva er grunnen til at Ap mener man kan gå inn for så store endringer uten utredning og høring, spurte KrFs Geir Jørgen Bekkevold, leder av Stortingets helse- og omsorgskomité.

Moflag svarte at det er «helt trygt og forsvarlig» å innføre f.eks. tidlig ultralyd og at forslaget om mitokondriedonasjon er mindre konkret og noe Ap, Frp og SV anmoder regjeringen om å få til.

– Når man har tapt den politiske saken, er det siste halmstrået å rette kritikk mot prosessen. Det som skjer her i dag, er demokrati i praksis, sa Moflag.

Mot internasjonal konvensjon

Politikere i både H, KrF og Sp viste til at mitokondriedonasjon er i strid med en internasjonal konvensjon Norge har sluttet seg til.

– Det viser hvor langt partiene er villig til å gå, sa Sps Kjersti Toppe.

Hun argumenterte mot både «unødvendig» fosterdiagnostikk av friske gravide, eggdonasjon og assistert befruktning til enslige.

– Eggdonasjon er en mer inngripende og belastende prosess enn sæddonasjon, mente hun og la til at ja til eggdonasjon fjerner en viktig skranke mot surrogati.

Toppe mente også at flertallets ja til å lagre ubefruktede egg på ikke medisinsk grunnlag, ville kunne føre til kommersialisering og unødvendig teknologisering av reproduksjon, samtidig som hun fryktet det ville føre til at kvinner utsetter å bli gravide.

Dilemma for Venstre

Venstre er i utgangspunktet enig med de fleste forslagene fra Frp, Ap og SV. Men partiet er forpliktet til å stemme imot på grunn av regjeringsplattformen. I den fikk KrF veto når det gjelder oppmyking av loven.

– Å holde avtaler innebærer å stemme mot en del man er for og vice versa, sa Carl Erik Grimstad (V), som la til at samvittighet kan være så mangt.

– I dag er min knyttet til regjeringsprosjektet, sa han fra talerstolen.