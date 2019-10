Kallmyr vil se på muligheten for å begrense utenlandsekteskap

For å hindre at utenlandske kvinner utnyttes av norske menn, vil regjeringen vurderer konkrete virkemidler som skal bidra til at den aktuelle gruppen må vente lenge før de kan hente nye kvinner fra utlandet, melder NRK.

– Vi må se på flere ting, men det som kan bli aktuelt er en form for karantene, sier Kallmyr.

Uttalelsen kommer etter at det ble kjent at flere krisesentre opplever at norske menn leverer sine utenlandske koner på døra når de er «ferdige med dem».

– Altfor mange opplever et liv med fysisk og psykisk vold når de flytter inn hos sin norske mann. Etter en periode kastes de ut, sier leder Svein Gjerseth for Krisesenteret i Telemark.

Det kommer rundt ti kvinner årlig til krisesenteret i Skien som sier at de har blitt kastet ut hjemmefra. Mange av dem er fra Thailand og Filippinene.

Det kom 2.818 personer til Norge for å bo sammen med sin norske eller nordiske partner I perioden januar til september i år, viser tall fra Utlendingsdirektoratet.