Listhaug håper Norge taper kampen om plass i FNs sikkerhetsråd

– Jeg håper virkelig ikke at Norge kommer inn i FNs sikkerhetsråd. Det vil koste norske skattebetalere dyrt, sier Listhaug i et intervju med TV 2.

Norge lanserte sitt kandidatur til Sikkerhetsrådet allerede i 2007 og har siden brukt 29 millioner kroner på kampanjen. FNs hovedforsamling skal avgjøre saken gjennom en avstemning natt til torsdag norsk tid.

Tre land i den såkalte vestgruppa – Norge, Irland og Canada – slåss om to seter i Sikkerhetsrådet. I sluttspurten er det svært jevnt mellom landene.

Listhaug sier at hun skjønner at ansatte i UD og regjeringen «liker å spise kirsebær med de store», men hun mener at det koster mer enn det smaker for norske skattebetalere.

– Jeg tenker at det blir en dyr affære. Hvis vi kommer inn, vil det kreve at vi bruker enda mer penger fremover. Vi har allerede svidd av millioner på dette her, og det som skjer er at vi kommer inn i det innerste og vil stå i en skvis mellom Russland, Kina og USA i saker som vil være vanskelig for Norge, sier Frp-nestlederen til TV 2.