Det vil han gjøre ved å «kickstarte økonomien», slik han sier den rødgrønne regjeringen gjorde i 2009 under finanskrisen.

– Det er vanskelig å se hvilket omfang krisen som følge av koronapandemien får. Men vi stenger nå ned nesten hele økonomien. Det har ikke skjedd tidligere. Vi kan likevel lære av det vi har gjort i tidligere krisetider. Under finanskrisen i 2009 var et av de mest effektive tiltakene at vi sikret arbeidsplassene gjennom at kommunene kjøpte tjenester og slik sikret oppdrag for håndverkere, rørleggere og andre yrkesgrupper, sier Vedum.

I 2009 bevilget Stortinget fire milliarder til kommuner og fylker, fordelt etter antall innbyggere i kommune. 80 prosent til kommunene, 20 prosent til fylkene.

Her er Sps forslag til ny krisepakke som Vedum spilte inn til regjeringen onsdag kveld:

Fem milliarder kroner til kommunen og fylkene som skal gå til vedlikehold og investeringsprosjekter (fordeling 80/20 til kommuner/fylker)

som skal gå til vedlikehold og investeringsprosjekter (fordeling 80/20 til kommuner/fylker) 500 millioner kroner til spesielt hardt rammede kommuner , typisk turistkommuner og f.eks. verftskommuner der en stor andel av arbeidsstokken er permittert eller er på dagpenger.

, typisk turistkommuner og f.eks. verftskommuner der en stor andel av arbeidsstokken er permittert eller er på dagpenger. Pengene kommer i tillegg til det kommunene allerede vil bli kompensert for av inntektsbortfall og uforutsette utgifter som følge av koronakrisen.

til det kommunene allerede vil bli kompensert for av inntektsbortfall og uforutsette utgifter som følge av koronakrisen. Vedlikeholdsprosjektene må ferdigstilles i 2020 , mens investeringsprosjekter må startes senest innen utgangen av 2020.

, mens investeringsprosjekter må startes senest innen utgangen av 2020. Pengene overføres straks for å redusere byråkrati. kommunene må i ettertid rapportere hva pengene har gått til.

Stortinget har allerede bevilget 250 millioner kroner til en egen pakke til Nord-Troms og Finnmark. Disse pengene skal komme i tillegg.

Vedum sier krisepakken fra 2009 var en suksess som man må ta lærdom av.

– Derfor bør vi bevilge fem milliarder ekstra til kommuner og fylker. Det bør vedtas raskt. Da kan skolen få det malingsstrøket den trenger, slitte vinduer kan skiftes ut, den planlagte gang- og sykkelveien kan bygges og ny asfalt kan legges på den hullete fylkesveien.

Han sier at dette tilsammen kan bli mange prosjekter som sikrer at håndverkere og andre kan holde hjulene i gang til krisen er over.

– Jeg frykter markedet for mange bedrifter vil forsvinne helt hvis vi ikke kickstarter økonomien nå og får folk i arbeid.

Krisepakke til turistkommuner

Han vil også ha Stortinget med seg på en krisepakke på 500 millioner til kommuner som er mest berørt av krisen og har f.eks. 20 eller 25 prosent av arbeidsstokken permittert eller på dagpenger.

– Det vil typisk gjelde turistkommuner, men også f. eks, verftskommuner og andre kommuner hvor en stor andel av folk står uten arbeid.

Terje Bendiksby

Vedum trekker frem Trysil og ordfører Erik Sletten.

– Han pleier ikke overdrive, for å si det sånn. I forrige uke sa han at 32 prosent av de ansette i kommunen var permittert eller gikk på dagpenger. Tallene er høyere nå. Det er veldig dramatisk for en turistkommune som Trysil.

– Å skape trygghet er det viktigste

Vedum sier det nå er overmåte viktig å skape trygghet for kommunene.

– På tross av krisepakkene som Stortinget har vedtatt om bl.a. sikring av inntekter som følge av svikt i skatteinngang, så er mange ordførere usikre på om dette er nok.

– Det viktigste vi på Stortinget kan gjøre nå er å gi kommunene trygghet. Det greide vi i 2009. Da kan vi greie det nå også.

Han mener planlagte offentlige oppdrag derfor neste for enhver pris ikke må avlyses.

– Unngår vi det så kan kommunene bli den store etterspørselsdriveren for entreprenører og sikre oppdrag til håndverkere og andre. Da kan rørleggerne gjøre nytte for seg og få inntekt i stedet for dagpenger.

Vedum håper forslagene kan samle flertall på Stortinget.

– I 2008 gjorde vi det slik at kommunene først fikk penger, og så rapporterte de tilbake etterpå. Det gjorde at pengene kom «raskt i arbeid». Det må vi gjøre nå også.

– Vi må fortsette å stå sammen

Vedum er opptatt av man må fortsette med brede flertall på Stortinget bak vedtak og tiltak som gjennomføres under koronakrisen.

– Nå må vi stå sammen, samtidig som vi viser handlekraft.

Olav Olsen

Han peker på hvordan Stortinget jobbet i forkant av de første smitteverntiltakene som regjeringen la frem.

– Da var vi opptatt av ikke å pepre helseministeren med spørsmål. Vi spilte ting direkte inn til departementet og ga Bent Høie arbeidsro. Partiene er selvsagt uenige om enkeltelementer, men da må skrive oss sammen. Det må fortsette med. Det styrker oss som land.