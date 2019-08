Jonas Gahr Støre om Arbeiderpartiets dårlige målinger: – Det ville vært helt feil å skulle begynne å ligne på andre

Fem uker før valget bekrefter målingene en langvarig trend. Senterpartiet vokser, og i storbyene vokser Rødt. Arbeiderpartiet ligger an til å gjøre et historisk dårlig kommunevalg.

Høyre og Frp har i lang tid skremt med at Ap er blitt «radikalisert» av støttepartienes vekst, og advarer mot rekommunalisering av barnehager og hjemmetjenester.

Men på AUFs sommerleir på Utøya slår Støre tilbake, og sier at Arbeiderpartiet ikke viker en tomme, ifølge Støre.

– Arbeiderpartiet er seg selv. Og på spørsmål om hvilken retning vi går, så liker jeg å si at vi går fremover, basert på et verdigrunnlag som er godt forankret.

Tvert imot mener han at hovedbildet er en svekket høyreside.

– Hovedbildet av det du ser i norsk politikk nå, er en stadig klarere avvisning av høyresiden. Regjeringen mister flertallet. De mister også oppslutning i norske kommuner.

Ville ikke gi ja/nei-svar på sammensatte spørsmål

Han er fast bestemt på at å holde stø kurs er den riktige strategien for Ap.

– Det ville vært helt feil å skulle begynne å ligne på andre. Og bare vent og se til valgkampen, for jeg tror den kommer til å vise at velgerne anerkjenner det.

– Det er et trekk at de som har veldig enkle løsninger, veldig ja/nei-svar på sammensatte spørsmål, har fått økt oppslutning.

– Som for eksempel?

– Jeg trenger ikke å nevne dem en for en, men det er partier som har hatt oppgang på målingene, som er mer preget av det. Arbeiderpartiet er et parti for by og land. Vi tar ikke parti veldig ensidig med enten distrikt eller by, men det er sammenhengen vi er opptatt av, sier Støre.

– Slik som målingene er nå, er dere avhengige av partier som Rødt, Sp og MDG for å beholde ordførere i flere kommuner. Er dere nødt til å dilte etter disse partiene?

– Selvfølgelig ikke. Men det er få kommuner, men det finnes noen, hvor Ap har mer enn 50 prosent. Så de allerede fleste kommunepolitikere vet at dagen etter et valg, setter man seg ned med dem man kan styre sammen med. Blir enige om hovedsakene, rekkefølgen og prioriteringene. Og det har vi gjort rundt om i landet i ulike kombinasjoner, og slik vil det også være etter 9. september.

– Men nå er dere i større grad avhengige av disse partiene. Gjør det Ap mildere overfor eventuelle samarbeidspartier og/eller mer radikale i sin politikk?

– Nei. De som møter Arbeiderpartiet til forhandlinger, vil møte godt forberedte politikere som slåss for å få gjennomslag for vår politikk.

Ole Berg-Rusten

Sterkt preget av Ingrid Aunes bortgang

På Utøya mintes AUFs ungdomspolitikere og partileder Jonas Gahr Støre avdøde Ingrid Aune sammen på Utøyafestivalen, AUFs sommerleir. Aune og kjæresten Eivind Olav Kjelbotn Evensen omkom i går etter en tragisk båtulykke i Namsos.

Støre vedgår at han får vonde minner av å være på Utøya dagen etter at Arbeiderpartiet har mistet nok et ungt politisk talent.

– Vi mistet fremtidige lederemner på Utøya 22. juli 2011. Nå har vi mistet ett til. Jeg hedrer dem, men jeg sier samtidig at vi har flere, og vi reiser oss og går videre. Arbeiderpartiet kan bære slike tap, og jeg føler forsterket ansvar for å gå videre, sier Støre.

Det siste døgnet har for Støre vært preget av sterke følelser og kontakt med venner og familie av Aune. Han hadde en lang samtale med Aunes mor i går kveld. Det var også samlet en god del venner av Aune på et utested i Oslo for å være sammen, forteller Støre.

– Jeg tror alle i Norge forstår det, når jeg sier at Utøya er vant til å håndtere tap. Så hvis det er et sted hvor man kan komme sammen og ta vare på hverandre når det vonde skjer, så er dette stedet. Men det er også et sted hvor man kan reise seg, rette ryggen og se fremover.

– Og nå blir det politikk og valgkamp midt oppe i den tragedien her. Hvordan tror du det blir?

– Det viktigste vi kan gjøre nå, er å ta med hennes engasjement inn i den valgkampen som nå begynner. Hun var et menneske som glødet av engasjement, positivitet og tro på at politikk nytter. Og fra i dag av skal vi la oss inspirere av det, sier Støre.