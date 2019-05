Slik vil samferdselsministeren bygge mer vei med mindre bompenger

Bompengesaken rir Frp som en mare foran lokalvalget til høsten. Med Frp i regjering har antall bomstasjoner økt fra 170 til 245, selv om partiet lovet å fjerne alle bomstasjoner.

Samtidig eksploderer motstanden mot bompengene. Partiet Folkeaksjonen NEI til mer bompenger noterte nylig 20 prosent oppslutning i Bergen.

Partihøvding Carl I. Hagen kuppet helgens Frp-landsmøte da han fikk delegatene til å vedta – mot ledelsens vilje – at Frp vil bruke 100 millioner oljekroner til slette bomgjeld. Siv Jensen sa etterpå at dette var det lite realisme i.

I år – på Jon Georg Dales «vakt» – vil staten dermed likevel kreve inn hele 13 milliarder bomkroner.

Dale vil helst kaste alle bomstasjonene på sjøen. Det får han ikke lov til. Det er et klart flertall for bompenger.

– Men hvordan i alle dager skulle du ha finansiert all veibygging som er planlagt i Nasjonal Transportplan uten bompenger?

– Med statlige investeringer. Så enkelt. Staten skulle ha betalt.

– Hva ville dere da ha prioritert vekk?

– Med effektivisering og smartere måter å bygge vei på. Dernest ville Frp, med rent flertall, ha kuttet bevilgninger til en rekke formål. Det er bare å se på våre alternative budsjett fra opposisjon. Vi ville for eksempel ha kuttet bistanden og i en rekke statlige overføringer.

– Men det får vi ikke gjennomslag eller flertall for. Da må vi gjøre det beste ut av det. Vi skal nemlig ikke redusere ambisjonsnivået på veibygging.

Dale sier Frp har redusert andelen bompenger i prosjektene som vedtas, innført rabatter, fjernet bomstasjoner og slettet bomgjeld.

– Hvordan skal du bygge mer vei med færre bompenger uten å øke skattene?

– Det er fullt mulig. Vi har for eksempel redusert kostnadene med 20 prosent gjennom etableringen av selskapet Nye Veier som nå bygger hele strekninger.

– Pengene vi sparer, kan vi bruke til å bygge mer vei, og bilistene kan betale mindre i bompenger.

Han sier han samtidig vil gjøre flere grep.

– Vi må få en kostnadsreduksjon i alle prosjekter, også de som Statens vegvesen gjennomfører. Vi må redusere planleggingstid. Det har vært vanlig med syv år for å planlegge et veiprosjekt. Det er for lang tid. Det er dyrt. Og vi må bygge mer sammenhengende, ikke klattvis og delt. Det er også dyrt.

Vil bruke mer oljepenger

Dale tar også til orde for å bruke «handlingsrommet som ligger i handlingsregelen».

– Det ser ut til at alle har glemt dette. Men den mest sentrale delen av regelen åpner for å innfase oljepenger i økonomien til vekstfremmende skattelettelser, forskning og investering i infrastruktur.

– Vi vil fremover bruke mer penger av oljeformuen på veibygging, slik handlingsregelen åpner for.

Dernest vil Dale «hente inn penger» ved effektivisering av egne etater. Han viser til jernbanereformen, slanking av NSB og Statens vegvesen.

– Jernbanereformen bidrar til innsparing slik at vi kan bruke mer penger på jernbane, men også på vei.

– Vi skal effektivisere Statens vegvesen (SV). Vi har allerede redusert 500 årsverk i SV. Det tallet skal bli høyere. Når vi flytter ressurser fra administrasjon til vei, så kan vi bygge mer vei, uten å øke bompengene.

Fakta: Hvorfor bompenger? Hovedformålet med bompengefinansiering er å få til raskere utbygging av infrastruktur på vei. Inntektene kan i noen tilfeller brukes til andre formål, som for eksempel å styrke kollektivtransport i byområder eller å redusere miljøulempene ved transport av personer og gods. Nytteprinsippet er en viktig del av bompengefinansiering. Det betyr at de som betaler bompenger, skal ha nytte av tiltakene, og at alle som har nytte av tiltakene, skal betale med bompenger. Når det gjelder bomringer rundt byer, stilles det ikke samme direkte krav til sammenheng mellom nytte og betaling. Disse ordningene består av flere prosjekter som har innvirkning på hele transportinfrastrukturen i byområdet, og som tilsammen bidrar til økt fremkommelighet. Bruk av bompenger for å styrke kollektivtrafikken avlaster veinettet og kommer bilistene til gode gjennom økt fremkommelighet. Eksempler på bompengeprosjekter de siste årene er Miljøpakke Trondheim, E6 Helgeland sør og E6 Gardermoen – Kolomoen. Kilde: Statens vegvesen

– Men disse tiltakene er langt fra nok til å erstatte inntektene som bompengene gir?

– Nei, men det har jeg ikke sagt heller. Skal vi fjerne alle stasjonene, så må Frp bli større. Men dette er smarte grep for å holde veiutbyggingen oppe, samtidig som vi reduserer andelen bompenger og river stasjoner.

Vil endre byvekstpakkene

Dale sier han vil endre de såkalte byvekstpakkene der lokale myndigheter inngår avtaler med regjeringen. Statens bidrag forutsetter at all vekst i persontransport i prosjektet skal skje ved kollektiv, sykling og gange – ikke ved bruk av personbil.

Fakta: Dette er byvekstpakkene Regjeringen dekker 50 prosent av utgiftene til deler av et prosjekt, mens de lokale myndighetene dekker resten. Staten spytter inn penger i lokale prosjekter som sykkelveier og kollektivtransport, mot at lokalpolitikerne sørger for å nå et nullvekstmål. Det betyr at veksten i persontransporten skal dekkes ved kollektivtransport, sykling og gange, og ikke ved bruk av personbil. Staten bestemmer ikke hvordan byene skal betale sin andel, og det er ikke noe krav at dette må komme fra bompenger. Kilde: Statens vegvesen, faktisk.no

Mange bilister er forbannet over at de betaler bompenger som kommer andre til gode.

– Vi har sagt i Granavolden-erklæringen at vi skal se på om vi skal ha et annet nullvekstmål. I dag er det bygd på at det er bilene som er problemet. Det tror jeg vil endre seg når andelen elbiler blir høyere.

Lise Åserud, NTB scanpix

– Og så vil vi endre systemet slik at mer av pengene kommer bilistene til gode.

– Hvordan kan dere vinne kampen mot nye bompengepartier?

– Punkt 1, jeg er glad for all mulig drahjelp mot bompenger. Men den beste måten å kanalisere denne drahjelpen på er å stemme Frp. Ingen aner hva disse partiene mener om eiendomsskatt og eldreomsorg. Jeg er redd disse partiene ender opp med å sende regningen for veibygging til innbyggere gjennom økt eiendomsskatt.

– Dere lovet å fjerne bomstasjonene hvis dere kom i regjering, men brøt løftet og inngikk et kompromiss. Bør dere ikke bare innrømme det, eller trekke dere?

– Dette er feil. Vi vedgår at det er et kompromiss. Vi sier at vi ikke greide å fjerne alle bomstasjoner, men vi gir høyere rabatter og øker den statlig andel i veiprosjekter. Og vi slår oss ikke til ro med det. Det kan ikke herske noen tvil om at folk hadde betalt mer bompenger hvis ikke Frp hadde sittet i regjering.

– Du stiller opp og tar æren for store nye veiprosjekter. Har du vurdert å boikotte snorklipping av en bompengefinansiert vei?

– Nei, det vil passe dårlig. Mange av disse er vedtatt med en andel bompenger i NTP og vedtatt i Stortinget. Det må vi forholde oss til.

– Og merk, i ny NTP, den frem til 2029, så er bompengeandelen redusert fra 40 prosent til 28. Neste gang blir andelen enda lavere, hvis vi får være med og bestemme.

– Men mens dere planlegger nye veiprosjekter med bompengefinansiering, så er Folkeaksjonen kompromissløst imot bompenger. Forstår du at mange vil stemme på slike partier?

– Våre folk lokalt sier det samme som folkene i folkeaksjonen om bompenger. Hvis folkeaksjonen får gjennomslag, vil veibygging bli betalt på annet vis, for eksempel gjennom økt eiendomsskatt.