– Jeg søker jobber hele tiden, målet er å få noe fast, sier Ivana Sipovac.

Økonomen, som opprinnelig er fra Kroatia, skal i seks måneder ha praksis i Bergen kommune. Den skal gi henne arbeidserfaring som igjen kan gi håp om fast jobb.

Denne mandagen er ikke en helt vanlig dag på jobben. Inne på det lille kontoret hennes står Jonas Gahr Støre, som håper på å bli Norges neste statsminister. Han er tett fulgt av stortingskandidater, partifunksjonærer og et kobbel pressefolk.

Sipovac er 1 av de 173 ungdommene som hittil har vært innom dette prosjekt for å få unge mennesker ut i arbeidslivet. Prosjektet ble startet i fjor høst, varer ut 2017 og har et budsjett på 7 millioner kroner. Det retter seg mot unge fra 18–25 år, men er også åpent for unge akademikere opp til 30 år.

Kommunen har støvsuget egen organisasjon og gir ungdommene seks måneders praksisplass. De følges opp av andre unge mennesker, som selv er rekruttert blant ledige akademikere. 36 er allerede i jobber eller lærlingeplass. Det kan være seg i vikariater eller i kommunens vikartjeneste.

– Ingen er garantert jobb videre. Det viktigste er at ungdommen får prøvd seg i en jobb og de følges opp, forklarer prosjektlederen Marie Sofie Størdal.

Prosjektet er et samarbeid mellom kommunen, NAV, LO og NHO.

Det Ap-dominerte sentrum-venstre byrådet i Bergen er noe Ap-leder Jonas Gahr Støre ser opp til, og dette tiltaket vil han gjerne kopiere på riksplan.

I oppkjøringen til valgkampen har Ap gjort midlertidig ansettelse til et fyord, mens høyresiden mener at slike oppmykinger må til for at unge skal få praksis.

Kommune bedre enn privat?

– Men hva er egentlig forskjellen om veien ut i arbeidslivet går via en midlertidig jobb i kommunen eller i privat sektor?

– Det er to helt ulike ting. Om en bedrift oppretter en trening eller praksisplass, er det et spennende forslag. Midlertidig ansatte på generelt grunnlag er noe helt annet, sier Støre.

– Er det noe annet for dem det gjelder, mange av disse i Bergen ender i vikariater i kommunen eller i kommunens vikartjeneste?

– Ja, men da er det i vikartjeneste underlagt regler for vikartjeneste. Det som skjer her i Bergen, er at mennesker utenfor det aktive yrkeslivet, og som har et ganske mørkt syn på hva som ligger foran dem, opplever at en kommune åpner muligheten til praksis og gir støtte til å søke videre, sier Støre.

Generelle midlertidig er noe annet

Han forklarer at man i Bergen flytter en litt isolert del av NAV-programmer inn i den virkelige arbeidsverden. Målet er å få unge ut i fast arbeid.

– Men det gjenstår at du mener at det er forskjell på om en midlertidig ansatt er i kommunen eller i privat sektor?

– Det er jeg uenig i. Dette er ikke midlertidig ansatte i en regulær jobb i kommunen. Dette er en kommune som har snudd seg rundt og sett om det er praksisplasser vi kan tilby i seks måneder til folk uten noen ting. Dette er trening for ungdom med og uten utdannelse – og som kvalifiserer dem. Debatten om midlertidig ansettelse er en bredere debatt som går i hele Europa, der 60 prosent av alle jobber som utlyses, er midlertidige. Det skaper mer utrygghet for jobb og mindre forutsetning for omstilling, slår Støre fast.

Tiltak for ungdom

Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

1 milliard kroner ekstra til yrkesutdanning de neste fire årene strødde Ap-lederen ut av ermet like før han møtte lærlingene Vegard Breidvik (20) og Henrik Forstrønen (19) hos energiselskapet BKK.

– Det er ikke lett å få lærlingeplass, forklarer de to.

Støre er bekymret for at for få velger yrkesfaglig studieretning, samt for at de som gjør det, ikke får lærlingeplass etterpå. Derfor mener Ap at arbeidslivet må forplikte seg. Kommunene skal ha to lærlingeplasser pr. 1000 innbyggere. Det offentlige skal der det er mulig, stille krav om lærlingeplasser i kontrakter ved innkjøp, det private næringsliv skal inngå avtaler om flere læreplasser.

Ap-lederen slår fast at det offentlige også har et ansvar som arbeidsgiver.

Flere ganger understreker han: – Når det bygges nye sykehus, er dette et sted der en må ha læreplasser. Men når sykehuset er ferdig, er det også en stor arbeidsplass for lærlinger i helse og sosialfag og andre yrker.