Frp-politikere på Stortinget dominerer den nye vennegruppen for det kommunistiske Kina. Menneskerettigheter står ikke på agendaen.

Partiets utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde har ennå ikke rukket å melde seg inn i Kina-gruppen, og han var den eneste av utenrikskomiteens medlemmer som ville reise selv om to fra komiteen ble nektet visum til Russland.

Han innrømmer at en nå ser nye toner fra Frp i utenrikspolitikken.

– Det vi ser er en utvidet forståelse i Frp, og for så vidt Høyre, om at verden er i endring. USA glir vekk fra Europa. Dermed er det uproft å gjøre forholdet surere til to av verdens stormakter som er viktige for oss – Russland og Kina, sier Tybring-Gjedde til Aftenposten.

– Du hører ikke Børge Brende ofte si at norsk utenrikspolitikk ligger fast lenger, det er bra, understreker han.

Ifølge Dagsavisen har Kina-gruppen 14 medlemmer, åtte fra Frp, to fra Ap og to fra KrF. Frps Jørund Rytman er leder.

Mindre opptatt av menneskerettigheter?

– Men betyr ikke dette at Frp nå toner ned arbeidet for menneskerettigheter?

– Nei, du kan ikke tolke det slik. Det er heller snakk om realisme i en ny tid. Og kritikken av Kina inneholder en stor dose dobbeltmoral. Norge gir store summer i bistand til land som bryter menneskerettighetene og ikke er demokratiske. Men de kritiseres lite. Regjeringen har klart å komme på talefot med Kina og handelen med denne voksende stormakten er viktig for Norge, sier Tybring-Gjedde.

Han mener at utenriksminister Børge Brende i økende grad setter norske interesser først. Tybring-Gjedde viser til at det nå flere ganger er slått fast at Norges interesser skal settes først, blant annet i den såkalte «veivalgsmeldingen» om norsk utenrikspolitikk og i den enstemmige innstillingen fra utenrikskomiteen om samme melding.

– Det er det Regjeringen gjør når den ikke tar opp Liu Xiaobo, understreker han.

Han karakteriserer det som dobbeltmoral når en rekke politikere fra andre partier kritiserer regjeringen for ikke å støtte nobelprisvinneren Liu Xiaobo.

– Vi må se på hva som tjener Norges interesser. Når de samme politikerne som nå hyler opp vil bruke de pengene som handel med Kina representerer, så er det dobbeltmoral, slår han fast.

Flere har det verre enn Xiaobo

– Men det var en rekke politikere på høyresiden som støttet tildelingen av Nobelprisen til Liu Xiaobo, burde de ikke støtte ham nå?

– Det er riktig at det var mange på høyresiden som mente at en pris til Liu Xiaobo var en god idé. Han fikk prisen for sitt arbeid for demokrati i Kina, men det forplikter hverken politikerne eller Nobelkomiteen til å støtte ham fortsatt. Det er en rekke andre som kjemper for menneskerettigheter og demokrati som også fortjener støtte, uten å få det. Det finnes ingen motforestillinger til disse massive reaksjonene. Ingen europeiske statsledere eller utenriksministre har tatt opp denne saken, bare EUs utenrikspolitiske koordinator Federica Mogherini, som ikke er valgt av folket, legger han til.

Oppheve sanksjonene mot Russland

Tradisjonelt har Frp vært et parti som har støttet NATO og USA i alt. Som regjeringspartiet Frps utenrikspolitiske talsperson har Tybring-Gjeddes syn på forholdet til Russland vært avvikende sammenlignet med Regjeringens syn.

– Bør sanksjonene overfor Russland oppheves?

– Ja, de bør over tid nedbygges. Vi ser allerede nå at norske regjeringsmedlemmer drar til Russland og at forholdet normaliseres. Minsk-avtalen, som sikrer fred og stabilisering i Øst-Ukraina, må gjennomføres. Derimot er det usannsynlig å tro at Russland gir opp Krim-halvøya. Vi ser nå at Europas handel med Russland synker, mens USAs handel faktisk øker. Det er ikke sikkert at alle tiltak som synes å fremme fred, demokrati og menneskerettigheter gjør det. Vi må ikke være så opptatt av menneskerettigheter at vi glemmer den politiske realismen. USA har for eksempel interesse av å holde Russland utenfor markeder og slippe konkurranse, sier Tybring-Gjedde.