Klokken 14.00 i dag legger SV frem tre spørsmål for komiteen i kjølvannet av SSB-direktør Christine Meyers avgang. SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes forhandlet i formiddag med Ap, Sp og KrFs representanter i komiteen om den endelige utformingen av spørsmålene.

Ordlyden kan også bli justert under komiteens behandling, men det reelle innholdet i spørsmålene blir slik SV har foreslått og drøftet med andre partiene. Mest sannsynlig blir det flere spørsmål enn de tre under.

– Normalt blir hele komiteen enig om sende spørsmålene til statsråden, sier Fylkesnes, som er SVs medlem i Kontrollkomiteen, til Aftenposten.

Komiteen vil ha svar på om det var telefonsamtaler mellom Finansdepartementet og SSB-direktør Christine Meyer der det ble indikert at departementet ville at Erling Holmøy skulle få bli i forskningsavdelingen, slik VG skrev i helgen.

Dette er SVs spørsmål:

Komiteen viser til oppslag i VG søndag 12. november 2017 der det fremkommer påstander om en telefonsamtale mellom departementet og SSB-direktør Meyer. Fant denne samtalen sted eller ikke? I så fall, hva gikk samtalen ut på? Har departementet på noe tidspunkt signalisert synspunkter på omorganiseringsprosessen i SSB? Hvis ja, hva og når? Komiteen ber i så fall om dokumentasjonen fra denne kommunikasjonen. Har departementet forsøkt å påvirke direktør Meyers muligheter til å uttale seg om omorganiseringen de siste ukene?

– Christine Meyer hevder at departementet har forsøkt å påvirke omorganiseringen ned på personalsaksnivå. Hvis det stemmer, er det alvorlig. Nå må vi få Finansdepartementets offisielle versjon av hva som har skjedd, sier Fylkesnes.

Det er SV som har bedt om at saken tas opp i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Den møtes klokken 1400 for å drøfte striden rundt omorganiseringen av SSB og Finansdepartementets involvering i prosessen som endte med at administrerende direktør Meyer gikk av søndag.

Magnus Knutsen Bjørke

Komiteen vil også ha svar på hvilke synspunkter departementet har hatt på omorganiseringsprosessen i SSB. Den vil også vite om departementet har «forsøkt å påvirke direktør Meyers muligheter til å uttale seg om omorganiseringen de siste ukene?»

En tredel må vedta undersøkelser

I komiteen sitter komitelder Dag Terje Andersen (Ap), Svein Harberg (H), nestleder, Nils T. Bjørke (Sp), andre nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Eva Kristin Hansen (Ap), Mazyar Keshavri (Frp), Bente Stein Mathisen (H), Magne Rommetveit (Ap) og Hanne Dyveke Søttar (Frp).

Det trengs ikke mer en tredel av komiteens medlemmer for å fatte vedtak om å starte en egen undersøkelse. Det betyr at minimum fire av komiteens medlemmer må stå bak et forslag om å igangsette en undersøkelse. Frp og Høyre har dermed ikke mulighet for å stanse saken om de skulle ønske det.

Komiteens verktøy er å stille spørsmål, og eventuelt «åpne en sak» med innkalling til høring. Krag Fylkesnes vil ikke spekulere i hvordan SSB-striden vil ende i Stortinget.

– Hvis statsråden svarer på en beroligende måte, avsluttes saken med det. Hvis ikke kan vi stille nye spørsmål, før det eventuelt åpnes en sak, sier han.

Hvis komiteen åpner en sak mot Siv Jensens håndtering av striden med Meyer og SSB, kan saken ende med at komiteen innstiller på behandling i Stortinget. Komiteen kan da konkludere med at statsrådens håndtering har vært «kritikkverdig», «sterkt kritikkverdig», «alvorlig» eller «svært alvorlig».