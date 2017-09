Dagen-redaktør: KrF bør inn i Solberg-regjeringen

Han oppfordrer KrF-leder Knut Arild Hareide til å lede partiet inn i regjering sammen med Høyre, Frp og Venstre før neste valg.

Hans konkurrenter i den kristne, mer sentrum-venstre orienterte Vårt Land, er dermot i ifølge lederartiklene sterkt kritisk til å gå i regjering med Frp.

Sjefredaktør Åshild Mathisen satt i møter i hele går, og politisk redaktør Berit Aalborg ville ikke svare på spørsmålene Aftenposten har stilt de to kristne hovedorganene.

Hvis Venstre går inn i en utvidet Solberg-regjering, tror Selbekk det blir vanskelig for KrF å følge opp det de har sagt på landsmøtet og i valgkampen om å gå i opposisjon.

-Jeg tror de er så bundet av det at de har sagt at de ikke kommer til å gå inn i regjeringen nå. Men jeg utelukker ikke at det kan skje i løpet av fireårsperioden, sier Selbekk, og viser til at KrF sto utenfor Willoch-regjeringen i 1981 på grunn av abortloven. I 1983 gikk de inn i regjeringen.

– Og loven står fortsatt, sier han, og mener et lignende scenario kan komme til å skje igjen.

Samarbeid kan være mange ting

– Tror du KrF vil inngå en ny samarbeidsavtale med regjeringen?

– KrF har sagt klart fra om at det skal de ikke gjøre. Men det samme gjelde her. Og det er større muligheter for semantikk på dette området, og muligheter for at de kan finne en form for samarbeid som ikke kalles avtale. Samarbeid kan være mange slags ting.

– Mest sannsynlig finner de en eller annen form for samarbeidsløsning som ikke er en avtale. Det er den mest sannsynlige varianten også på grnn av de klare løfter om ikke å felle Solberg-regjeringen.

– Hva med muligheten for en formalisert samarbeide med Ap og eventuelt andre rødgrønne partier?

– Jeg ser ikke for meg det nå. Iallefall ikke nå, men jeg kan ikke spå om hele perioden.

– Står KrF i fare for å bli splittet?

– Partiet er splittet allerede. Dagen har spurt 136 lokallagsledere og resultatet viser et klart flertall på 56 prosent som mener at man ikke bør gå i regjering med Frp.

– Men 25 prosent mener at man bør gjøre. Det er mye når man tenker på landsmøtevedtaket og uttalelsene fra partiledelsen før og etter valget om at man ikke skal gjøre det, sier Selbekk. Med sete i Bergen,10 000 abonnenter i det kristelige-konservativere Vestlandsmiljøet som er kjerneområdet for KrF, kan Dagen bli et viktigere talerør for partiets velgere enn tidligere.

– Feilskjær kan bli skjebnesvangert

Han er ikke i tvil om at KrF står overfor sitt vanskeligste valg noensinne.

– Ja, jeg mener det. Grunnen er at man er på 4,2 prosent oppslutning. Trår år man feil nå er det ikke mer å gå på. Partiet var bare 5 623 stemmer fra sperregrensen. Et feilskjær nå kan bli skjebnesvangert.

– Uansett hva man gjør, er det noen som blir sint. Det er ingen grunn til å misunne de som sitter i ledelsen i KrF nå. De har en utrolig vanskelig avgjørelse foran seg.

– Hva synes du KrF bør gjøre?

– KrF bør gå inn i denne regjeringen. Jeg ser at de formelle vedtakene hindrer det nå,men det går an å oppheve gamle vedtak og gjøre nye vedtak, som i 1983.

– Jeg tror man oppnår mye mer i regjeringen enn utenfor. Spesielt når man ikke skal ha en samarbedavtale. Jeg tror mange av KrFs velgere er opptatt av sorteringssamfunnet, bioteknologispørsmål. Hvis KrF ikke sitter i regjering, eller har en samarbeidsavtale, kan regjeirngen gå andre steder og hente flertall.

– Nå er KrF minst lovet bistandsministeren, og kanskje utenriksminsteposten. Det er hjertebarn for partiet. Med det elendige valgresultatet kan statsråder og profilerte personer inn i regjeringsapparatet skape ny vitalitet og «boost».

– Partiet trenger en opptur etter den røffe tiden man har hatt, med mer eller mindre konstant nedgang siden 1997, sier Selbekk.