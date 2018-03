Odd Eilert Persen, fylkesleder Finnmark Frp, er den som kommenterer Listhaugs fremtid mest konkret:

– Dette er trist for landet, tragisk. Men tru mæ, Sylvi Listhaug kommer tilbake. Hun kommer til å bli vår nye partileder om et par år, eller om få år, sier han og konstaterer at den avgåtte justisministeren har en stor fremtid i Fremskrittspartiet.