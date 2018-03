Hun mener at byggesaken og Thommessens avgang ikke vil få andre politiske konsekvenser.

– Han har trukket seg og saken er løst, sier Solberg, og betegnet byggsaken som «en alvorlig sak.»

– Kostnadene har ikke vært under kontroll, og vokst på seg, blitt større og betydelig dyrere enn planlagt.

– Dette er spesielt, og det er en spesiell situasjon i Norge. Jeg forstår at det har vært et ønske fra flertallet at det skal ha en politisk konskevens at byggeprosjektet har gått helt utenom rammene, sier hun.

På Aftenpostens spørsmål presiserte hun at «forstår» ikke betyr at hun er enig med flertallet, og at hun ikke hadde gjort seg opp en mening om han burde gå av. Men hun betegner det som «leit» for Thommessen.

Klokken 14.00 møtte statsministeren mediene for å kommentere Thommessens manglende tillit i Stortinget, og dramatiske avgang. Hun fortalte at hun har hatt tett kontakt med Thommessen og parlamentarisk leder Trond Helleland underveis.

Hun ble varslet av parlamentarisk leder Trond Helleland onsdag kveld. De to ble enig om at Helleland skulle la Thommessen få en god natts søvn, og ringe Thommessen først torsdag morgen å informere ham om at alt håp om å fortsette nå var ute.

Regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre dannet sammen med KrF et flertall under konstitueringen i høst. Det betød at de forhandlet om en samlet pakke med fordeling av alle verv i Stortinget, og til de eksterne verv som Stortinget oppnevner, som Nobelkomiteen.

– Betyr partilojaliteten så mye for deg at det må lovbrudd til før du vraker en partifelle?

–Nei, jeg har flere ganger i mitt liv sagt at partifeller ikke kan ha et verv, svarer Solberg.