Mens Ap forberedte seg på å felle Regjeringen på Listhaug-saken tirsdag, banket Ap-ledelsen igjennom et vedtak som innebærer at Ap stemmer sammen med regjeringspartiene i spørsmålet om tilslutning til EUs tredje energipakke.

Saken har skapt opprør på grasrota i LO og Ap. Sterke krefter frykter at EU skal kunne undergrave den norske selvråderetten over kraftressursene. Herunder at kabler til utlandet kan øke strømprisen for både industrien og forbrukerne i Norge.

EØS og strøm

Tilhengerne har ment at motstanderne legger mer i Acer enn det som er der. Juridiske vurderinger har slått fast at dette ikke innebærer noen vesentlig suverenitetsavståelse som gjør den Grunnlovsstridig.

– Er det ikke et paradoks at Ap skiller lag med opposisjonen og redder Regjeringen i en så viktig sak?

– Jeg er helt uenig i premissene. Dette er ikke et forlik med Regjeringen. Dette arbeidet startet under den rødgrønne regjeringen med Sp i olje- og energidepartementet, nemlig om å tilpasse seg EU-samarbeidet også på dette området, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre og understreker:

– Dette er snarere Regjeringen som inngår et forlik på Aps premisser. Her fattes det vedtak om at det offentlige skal overta kablene, og vi får stort gjennomslag for våre viktigste saker.

Han viser til at de to partiene som Ap har det nærmeste forholdet til i Stortinget, SV og Sp, er imot EØS-avtalen.

– Jeg har respekt for det, men det er ikke der Ap er, sier han og viser til at Ap er for EØS-avtalen.

Island kan si nei?

Nå kan det likevel tenkes at Norges tilslutning til Acer settes på vent, ettersom det er økt motstand på Island, også blant regjeringspartiene. Et islandsk veto i EØS-komiteen i Brussel vil bety at denne pakken ikke innføres i de tre EFTA-landene.

Fakta: Dette er Acer og EUs tredje energipakke * EUs tredje energimarkedspakke er et knippe rettsakter fra 2009 som videreutvikler det indre marked for energi. * Pakken viderefører samarbeidet og sikrer like rammevilkår i Norge og EU. * EUs energiunion er en politisk betegnelse fra 2015, på initiativer for å utvikle en mer felles og klimavennlig energipolitikk i EU. Energiunionen omfatter fem ulike dimensjoner, og energimarkedet er én av disse. * EUs energibyrå Acer, som er en del av pakken, skal fremme samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter for energi og sikre et integrert energimarked ved å harmonisere medlemslandenes regelverk. * Stortinget avslutter denne uken trolig arbeidet som Regjeringen håper vil ende med at energimarkedspakken innlemmes i EØS-avtalen. * Energi- og miljøkomiteen har frist til 15. mars med å avgi innstilling for sine to proposisjoner i saken, mens den tredje proposisjonen skal avgis av forsvars- og utenrikskomiteen innen 20. mars. Debatt og vedtak i Stortinget blir 22. mars. Kilde: NTB

Sp med hard kritikk

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har anklaget Ap-ledelsen for å lytte mer til Frp og Høyre i denne saken enn til alliansen som har stått for å ha en nasjonal energipolitikk. Han viser til at LO ønsker en utsettelse, og at AUF og en rekke fylkeslag i Ap har sagt nei.

Landsstyret i Ap ga stortingsgruppen mulighet til å slutte seg til Acer med 31 mot 16 stemmer. I vedtaket lover Ap omkamp om Acer dersom EU på et senere tidspunkt truer norsk selvråderett over vannkraften. Den gangen var det også sterke krefter som ville utsette saken.

Forsøk på å utsette saken falt på Aps ekstraordinære gruppemøte tirsdag. Støre sier at saken er avgjort, og at den ikke kommer opp på gruppemøtet onsdag ettermiddag.

Ap fått det som det vil

Ap stilte tidligere i vinter en rekke krav som forutsetning for å støtte pakken. Ifølge Støre er det enighet i gruppen om at disse kravene er innfridd i den avtalen Ap har forhandlet frem. Det som satt lengst inne, er at det er det offentlige, i praksis Statnett, som skal eie og drive fremtidige kabler. Og Norge skal suverent avgjøre om det skal bygges kabler til utlandet.

Protestene og presset mot Ap er betydelig. Det strømmer på med e-poster til stortingsgruppen. Facebookgruppen «Stopp Acer» har nesten 80.000 medlemmer.

– Er du overrasket over dette sterke engasjementet?

– Temaet har vært der i flere år uten å vekke engasjement. Når noen tenner fyr på spørsmål om å miste kontrollen over vannkraftressursene og eierskapet til naturressursene, så forstår jeg at folk blir urolige. Det skal vi ta på største alvor, sier Støre.