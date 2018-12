Mazyar Keshvari ble først avhørt 22. november. Da hadde det gått over en måned siden Aftenposten avslørte hvordan den profilerte Frp-politikeren hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget, og på den måten fått utbetalt offentlige penger han ikke hadde krav på.

Saken ble politianmeldt av Stortinget, og politiet har etterforsket den siden oktober. Keshvari er nå siktet for grovt bedrageri.

– Vi har gjennomført et avhør, men ble ikke helt ferdige, så vi planlegger å sette opp et nytt, sier Rune Skjold, som er seksjonsleder ved økonomi og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt.

– Hva har fremkommet i det første avhøret?

– Vi ønsker ikke å gå inn i detaljer i saken av taktiske hensyn, sier han.

Har ikke fått et totalbeløp

Aftenpostens undersøkelse viste at Keshvari gjennom en toårsperiode hadde levert reiseregninger for 290.000 kroner der det ikke fantes dokumentasjon på at reisene faktisk var gjennomført.

Frp-politikeren har erkjent at han har levert feilaktige reiseregninger og på denne måten fått utbetalt penger, men hverken Stortinget eller advokaten har tidligere ønsket å si hvor omfattende jukset har vært.

Politiets seksjonssjef Rune Skjold mener sier at saken «ikke er særlig kompleks». Men etter seks uker mangler politiet fremdeles informasjon om hvor mye Keshvari skal ha unndratt.

– Vi har ikke noe totalbeløp enda. Det vil vi gå nærmere inn på i neste avhør, slik at vi etter hvert vil finne ut hvor mye dette summerer seg til.

Forsvarer: Ikke overrasket over siktelsen

Keshvaris advokat Arne Gunnar Aas sier at det fremdeles ikke er klart når det vil bli gjennomført et nytt avhør.

– Hvorfor har det tatt såpass lang tid?

– Jeg ser at politiet tidligere har sagt at det skyldes at forsvarsadvokaten ikke har vært tilgjengelig, men det er ikke hele forklaringen. Keshvari har vært syk, sier Aas.

Aas bekrefter at summen ikke har vært et tema i det første politiavhøret. Han vil heller ikke si noe om han er kjent med hvor mye penger Keshvari erkjenner å ha fått utbetalt urettmessig.

– Jeg ville uansett ikke sagt noe om dette før det er behandlet i avhørene, sier han.

Aas opplyser at Keshvari ikke er overrasket over at han nå er siktet for grovt bedrageri.

– Det hadde han regnet med, siden det forelå en anmeldelse.