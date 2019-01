(Bergens Tidende): «Jeg vil ikke i regjering med et populistisk Frp – de står rett og slett for langt unna et verdiforankret og sosialt radikalt KrF». Det skrev Dag Inge Ulstein i et leserinnlegg i BT i september, skriver Bergens Tidende.

Ulstein var i høst soleklar på at han ønsket å følge daværende partileder Knut Arild Hareide, og samarbeide med Arbeiderpartiet. Men nå melder flere medier at han blir statsråd i en regjering bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF.

– Desperat

Under det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Hordaland KrF i oktober holdt han et flammende innlegg.

– Det er helt uforståelig at flertallet i denne salen har et ønske om å frede Sylvi Listhaug og samtidig kaste Knut Arild, sa Ulstein.

Han snakket om det han opplever som felles grunn mellom KrF og venstresiden. Blant sakene han nevnte var klimapolitikken.

– Når jeg hører om klimautfordringene vi har, så blir jeg nesten desperat. Og jeg er helt overbevist om at vi vil få til mer på det området sammen med sentrum og venstresiden enn med dagens regjering, sa Ulstein.

BT har konfrontert Ulstein med disse uttalelsene, og spurt hva som har endret seg siden den tid. Ulstein har ikke svart.

– Blår i øynene

Tidligere KrF-nestleder Odd Anders With er blant dem på rød side som har meldt seg ut av partiet. Han sier at han aldri kunne gjort det samme som Ulstein.

– Det ville vært enda mer belastende enn bare å være medlem. Jeg har to ganger vært statssekretær. Det innebærer en type disiplinering som ville vært problematisk for meg. Vi må disiplinere oss til å ikke snakke stygt. Det er vanskelig når spennvidden er så stor.

– Hva tenker du om at en av de tydeligste Frp-kritikerne, Dag Inge Ulstein, nå kan bli statsråd?

– Jeg har respekt for at andre gjør andre valg enn meg. Det er neppe klokt av partiet å bare ha blå representanter.

Han sier likevel at det for ham ville vært umulig.

– Når en daglig skal late som en har de samme verdiene som Frp, er det å kaste blår i øynene på folk, sier With.

– Mer tid til familien

Dag Inge Ulstein er for bergensere kjent som byråd. Han hadde vært rådgiver for byråd Filip Rygg, men var relativt ukjent da han ble utnevnt som byråd for sosial, bolig og områdesatsing i i det høyre-ledete byrådet i juni 2013. Ett år senere gikk KrF ut av byråd som følge av konflikten om bybanetraseen til Åsane.

Ulstein ble partiets førstekandidat i lokalvalget i 2015, og var sterkt delaktig da KrF skiftet side og gikk i byrådssamarbeid med Ap etter valget. Da ble Ulstein finansbyråd, et verv han hadde frem til han trakk seg 21. november i fjor.

Da hadde han allerede gitt beskjed om at han ikke tok gjenvalg på KrFs liste.

– Denne jobben har krevd mye for hele familien, helt siden jeg begynte som politisk rådgiver i 2011. Med fire barn på hjemmebane kom vi til at det nå er tid for å gjøre noe annet, sa Ulstein til BT da nyheten ble kjent i begynnelsen av november.

Skulle utenlands

Etter det BT kjenner til, planla Ulstein-familien å flytte til Indonesia i år. Nå blir de planene utsatt. Men som utviklingsminister vil Ulstein trolig kunne jobbe med Indonesia, som i 2017 fikk 279 millioner kroner i norsk bistand.

Dag Inge Ulstein har arbeidet som ungdomsleder i Salem Misjonsforsamling og som leder for Haraldsplass Kurs og Samtale. Fra 2014 jobber han som utviklingssjef for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem.

En mer ukjent side er Ulsteins bakgrunn som vokalist i elektronikabandet Electric City. Så sent som i 2012 hadde bandet hiten «Bittersweet», som ble spilt mye på NRK P3.

Du kan høre sangen her: