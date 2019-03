De siste tre månedene har det vært flere trusler mot statsråden og anslag mot families eiendom. Det siste anslaget var er en bilbrann utenfor Wara-familiens bolig natt til søndag 10. mars.

På en pressekonferanse klokken 16 torsdag opplyste PST-sjef Benedicte Bjørnland at justisministerens samboer, Laila Anita Bertheussen, er siktet i saken.

– Vi mistenker at siktede selv har satt på brannen og gitt inntrykk av at det er gjort av en eller flere ukjente gjerningsmenn, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland på en pressekonferanse torsdag kl. 16.

Samboeren er ikke siktet for de tidligere hendelsene. De etterforskes videre.

Like etter opplyste kilder i Frp på Stortinget til Aftenposten at justisministeren tar permisjon inntil videre. Også kilder ved Statsministeren kontor (SMK) opplyser det samme.

Statsminister Erna Solberg (H) bekreftet på en pressekonferanse torsdag ettermiddag at Wara er innvilget permisjon. Det var statsministeren som fortalte Wara at hans samboer var siktet i saken.

På direkte sppørsmål ville hun ikke svare på om det er mulig for Wara å komme tilbake etter permisjonen.

– Jeg fikk vite om siktelsen like før PSTs pressekonferanse og ba da Wara og Siv Jensen om å komme til mitt kontor, sa Solberg.

Det var Wara som selv ba om permisjon umiddelbart.

– Han er i sjokk, sa finansminister Siv Jensen (Frp) på pressekonferansen. Hun understreket at han tar dette meget tungt. Hun karakteriserte det hele som en personlig tragedie.

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil fungere som justisminister inntil videre.

Justisminister Tor Mikkel Wara var i hele formiddag i Stortinget og deltok i debatten om følgende av brexit for Norge. Han har gitt beskjed om at han ikke er tilgjengelig for kommentarer.

