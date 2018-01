– Vi har ikke iverksatt etterforskning eller tenkt å gjøre det med bakgrunn i den informasjonen vi har pr. i dag, sier sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid i Oslopolitiet i en SMS til Aftenposten.

Oslo-politiet har hatt saken til vurdering i flere dager.

Daværende sentralstyremedlem i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise hadde seksuell omgang med en 16 år gammel, svært beruset jente på et fylkesårsmøte i mars 2014. Aftenposten har snakket med jenta, og hun valgte selv ikke å anmelde saken.

Riise ble valgt til leder i Unge Høyre tre måneder senere.

En av grunnene til at politiet ikke vil etterforske den aktuelle saken, er at de ikke har nok informasjon om offeret og hvor det påståtte overgrepet har skjedd. Årsaken til at politiet i Oslo har vurdert saken, er at Riise bor i Oslo.

Høyre: Vil ikke anbefale å anmelde

Statsminister Erna Solberg sa til Aftenposten onsdag at de ikke vil anbefale jentene som har varslet, å anmelde sakene.

– Jeg er statsminister, og kan ikke blande meg inn i påtalemyndighetens arbeide. Politiet kan på selvstendig grunnlag starte etterforskning, sa Solberg.

– Høyre er ikke ferdig med å behandle sakene. Så langt mener Høyre at vi ikke aktivt skal anbefale jentene å anmelde sakene, sier Solberg, som selv ikke kjenner navnene på kvinnene eller detaljene i hva som har skjedd.

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset sa onsdag at Høyre ikke vil anmelde hverken denne saken, eller andre saker, men at jentene det er snakk om får juridisk bistand slik at de selv kan vurdere hva de vil gjøre med saken.

Aarset opplyste i går at det hadde kommet 15 varsler, hvorav 10 på Riise. Han sa at flere av varslene var «til dels svært alvorlige».

Skulle passe på jenta

Jenta bekrefter overfor Aftenposten at hun ble skjenket av Riise, som da var sentralstyremedlem og 25 år gammel, og at hun ikke ønsket seksuell omgang med ham.

En tidligere fylkesleder, som også varslet om saken til daværende generalsekretær i Unge Høyre, sier Riise ble bedt om å passe på jenta fordi hun var svært beruset. Kort tid senere fant de Riise og jenta på et soverom.

Riise har vedgått overfor Aftenposten at han hadde seksuell omgang med jenta og at de hadde drukket.

