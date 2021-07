Departementet har full tillit til Ytringsfrihetskommisjonen

Det er synd at et medlem har trukket seg fra Ytringsfrihetskommisjonen, mener politisk ledelse i kulturdepartementet. Men det er usikkert om hun blir erstattet.

Kjersti Løken Stavrum leder ytringsfrihetskommisjonen som ble presentert av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) i Oslo i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

NTB

Nå nettopp

Kulturdepartementet opplyser at et nytt medlem av kommisjonen tidligst kan bli oppnevnt i august, men at det er usikkert hvorvidt Begard Reza blir erstattet.

– Vi har tillit til at kommisjonen kan fullføre sitt arbeid på en god måte, selv om den nå har 17 og ikke 18 medlemmer, sier Tor Frøytvedt Dahl (V), politisk rådgiver for kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V), til Dagsavisen.

Ytringsfrihetskommisjonen ble oppnevnt av regjeringen og presentert i februar 2020 av kultur- og likestillingsminister Raja.

– Vi har fortsatt en stor, kompetent og bredt sammensatt kommisjon. En eventuell supplering gjøres av Kongen i statsråd, og det er ikke statsråd før i august. Vi har sånn sett ikke tatt endelig stilling til dette, kommenterer Tor Frøytvedt Dahl.

Debatten har rast rundt kommisjonen de siste ukene. Et av medlemmene, Begard Reza, trakk seg i protest mot at kommisjonen inviterte mannen bak den omdiskuterte Facebook-profilen Sløseriombudsmannen til kommisjonens innspillsmøte for kunstnere.

I en kronikk i VG sist uke kom Reza med hard kritikk av kommisjonens arbeid. – Det er blitt umulig for meg å fortsette arbeidet i Ytringsfrihetskommisjonen, skrev Reza, som er generalsekretær i Salam Norge, en frivillig organisasjon for skeive muslimer.